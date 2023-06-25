Состоялся релиз полной версии Nimbus INFINITY на ПК в Steam ©

Японское издательство GameTomo и разработчик GameCrafterTeam объявили, что Nimbus INFINITY, долгожданное продолжение любимой японской инди-игры про роботов Project Nimbus, теперь доступно на ПК в Steam. После более чем года кропотливой доработки, основанной на ценных отзывах игроков, Nimbus INFINITY вышла из раннего доступа с миссиями и невиданным ранее контентом, которые заставят как опытных пилотов, так и новичков залезть в кабины. Летите над истерзанной войной Землей с настраиваемой механической боевой рамой, участвуйте в напряженных и взрывных перестрелках между облаками и любуйтесь захватывающими видами из-под ревущих двигателей.

В Nimbus INFINITY человечество разделилось на части. Половина человечества мигрировала в космические колонии, расположенные среди звезд. Другая половина остается на Земле под управлением авторитарного центрального правительства CFN. Технология Battle Frame вышла из употребления, поскольку элитные пилоты, способные формировать нейронные связи с мехами, исчезли. В результате люди Земли должны прибегать к войнам грубой силы и истощения, чтобы поставить на карту свое выживание. Однако накануне 2100 года молодой человек по имени Тайё замечает яркую полосу света по небу. Мало ли он знает, что будущее человечества снова висит на волоске.

Создайте нейронную связь с боевой рамой и снабдите ее уникальным набором оружия, включающим различные типы оружия, такие как пистолеты, винтовки, ракеты и пушки, а также добавьте защитные функции, такие как приманки и камуфляж, для неожиданных контрмер. Принимайте решения за доли секунды против различных типов врагов и выполняйте миссии с точностью и аккуратностью.

Когда воздушные перестрелки закончатся, летайте по небу с оживленными городами, колониями на краю космоса, обширными полями астероидов, ракетными пусковыми площадками и многим другим.