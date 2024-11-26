Хардкорный платформер Nine Sols стал доступен на консолях с новым обновлением Battle Memories

Nine Sols от Red Candle Games стала доступна для Xbox Series X/S, PS5, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Новое обновление Battle Memories также доступно на всех платформах, включая ПК.

Battle Memories позволяет провести повторный матч против любого из побежденных боссов. Независимо от того, пытаетесь ли вы отточить свои навыки или хотите снова сразиться с определенным боссом, это отличное дополнение к игре.

Nine Sols — это сайд-скроллинговая Metroidvania с нарисованной вручную двухмерной графикой, в которой основное внимание уделяется Йи. После того, как его оставили умирать, он выздоравливает и отправляется на битву с девятью Солами по всему Новому Куньлуню. Вдохновленный Sekiro: Shadows Die Twice, бой в значительной степени основан на парировании, а Йи накапливает заряды для выполнения мощной атаки.

Согласно HowLongToBeat, в среднем на прохождение истории уходит около 21 часа, а на завершение всего — около 31 часа. Это делает Nine Sols одной из самых длинных игр в жанре Metroidvania.