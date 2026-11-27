Экшен-платформер Nine Sols может выйти на Nintendo Switch 2. Отдельная версия игры появилась в базе европейской рейтинговой организации PEGI, где издателем указана Fangamer. Запись указывает на возможный выпуск нативной версии для новой консоли Nintendo, однако официального анонса пока не было.

Ранее PEGI уже присваивала рейтинг Nine Sols для оригинальной Nintendo Switch, но новая классификация оформлена отдельно. Ни Red Candle Games, ни Fangamer пока не подтвердили разработку версии для Switch 2.

В начале 2026 года Fangamer выпустила физические издания Nine Sols для первой Switch. Стандартное включало буклет с инструкциями на 16 страниц и две двусторонние арт-карты. В расширенное издание вошли коллекционная коробка, эксклюзивный комикс-эпилог, постер с картой, три листа наклеек и памятная металлическая монета.

Fangamer также расширяет линейку физических релизов для Switch 2. Среди уже выпущенных игр - Hollow Knight и Hollow Knight: Silksong. Кроме того, издатель планирует выпустить на картриджах Citizen Sleeper 2: Starward Vector и Denshattack!.

Nine Sols разработана тайваньской студией Red Candle Games. Это нарисованная вручную метроидвания, вдохновлённая Sekiro: Shadows Die Twice и Hollow Knight. Игроки управляют воином по имени И, который стремится победить девять правителей заброшенного мира. Боевая система построена вокруг парирования атак противников.

Изначально Nine Sols вышла на ПК и macOS 29 мая 2024 года и получила высокие оценки критиков. Версии для Nintendo Switch, PlayStation и Xbox появились 26 ноября того же года вместе с обновлением, добавившим режим с последовательными битвами с боссами.