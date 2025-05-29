Продажи хардкорного платформера Nine Sols перешагнули 800 тыс копий через год после выхода

Red Candle Games объявила, что ее хардкорный 2D-платформер Nine Sols был продан тиражом более 800 000 копий по всему миру после года выпуска.

Эта новость была опубликована вместе с праздничным изображением, подчеркивающим признание, которое игра получила на многочисленных мероприятиях и в публикациях.

Действие Nine Sols происходит в футуристической обстановке, вдохновленной таопанком, который сочетает элементы киберпанка с даосизмом и дальневосточной мифологией. Миром правят Девять Сол, и Йи отправляется в путешествие, чтобы свергнуть их и исследовать связь между живым и божественным.

Nine Sols доступна на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК в Steam.