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Nine Sols 29.05.2024
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер, Фэнтези
8.1 94 оценки

Продажи хардкорного платформера Nine Sols перешагнули 800 тыс копий через год после выхода

monk70 monk70

Red Candle Games объявила, что ее хардкорный 2D-платформер Nine Sols был продан тиражом более 800 000 копий по всему миру после года выпуска.

Эта новость была опубликована вместе с праздничным изображением, подчеркивающим признание, которое игра получила на многочисленных мероприятиях и в публикациях.

Действие Nine Sols происходит в футуристической обстановке, вдохновленной таопанком, который сочетает элементы киберпанка с даосизмом и дальневосточной мифологией. Миром правят Девять Сол, и Йи отправляется в путешествие, чтобы свергнуть их и исследовать связь между живым и божественным.

Nine Sols доступна на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК в Steam.

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