Основанная выходцами из Wargaming студия Redhill Games объявила о реструктуризации

Финская компания Redhill Games, созданная бывшими руководителями Wargaming, сообщила о планах по сокращению части персонала. Увольнения пройдут в рамках масштабной реструктуризации, которая начнется в ближайшее время. Руководство не назвало точное число сотрудников, с которыми придется расстаться, и не озвучило конкретные причины бизнес-перестановок, однако отметило, что эти изменения означают для коллектива завершение текущей главы в ее истории.

Согласно имеющейся информации, сокращения вероятнее всего затронут специалистов, занимавшихся поддержкой игр компании Supercell. Представители студии пообещали обеспечить пострадавшим работникам плавный переход, при этом часть персонала может быть перенаправлена на другие проекты. На данный момент остается неясным, связано ли это решение с недавним закрытием игры Squad Busters.

Студия Redhill Games была основана в 2018 году. 4 года спустя команда выпустила свой дебютный тактический шутер Nine to Five, однако проект не снискал успеха, и его серверы были отключены уже в 2023 году. После неудачи с собственной игрой разработчики переключились на аутсорсинг и помощь сторонним компаниям, успев поработать в том числе над шутером Overwatch 2.