Ninja Gaiden Black получила нативный ПК-порт - 60 FPS, ultrawide и Steam Deck

Классическая Ninja Gaiden Black с оригинальной Xbox получила неофициальный нативный порт для Windows и Linux через статическую рекомпиляцию. Код игры заранее преобразуется для непосредственного исполнения на ПК, а вместо эмуляции графического процессора Xbox используется собственный Vulkan-рендерер. 18 октября проект обновился до версии 0.9.19, в которой разработчик восстановил частицы вроде искр и пыли, а также попытался исправить некорректное отображение ряби на воде на видеокартах NVIDIA.

Порт рассчитан на стабильные 60 FPS и поддерживает повышенное внутреннее разрешение вплоть до 10-кратного масштаба, MSAA, анизотропную фильтрацию, улучшенные тени и форматы экрана 16:9, 16:10 и 21:9. Также реализованы полноценное управление с клавиатуры и мыши, переназначение кнопок, пропуск заставок и дополнительные параметры прямо в меню игры. Готовые сборки доступны для Windows 10/11 и Linux, а версия AppImage адаптирована в том числе для Steam Deck.

Первые отзывы владельцев Steam Deck положительные: пользователи отмечают стабильные 60 FPS и значительно более плавную работу по сравнению с запуском Ninja Gaiden Black через Xemu. При этом проект всё ещё находится на стадии предварительного релиза — сам разработчик предупреждает, что полное прохождение от начала до конца пока не подтверждено, а отдельные графические и технические ошибки ещё остаются. Для запуска требуется собственная версия Ninja Gaiden Black для Xbox — игровые файлы в состав порта не входят.