Рю Хаябуса из NINJA GAIDEN станет фигуркой из серии Revoltech Amazing Yamaguchi от Kaiyodo

Из эпохи видеоигр Ninja Gaiden для PlayStation 3 в продажу поступит новая фигурка персонажа Ryu Hayabusa. Ребята из Kaiyodo выложили несколько новых фотографий своей 6-дюймовой фигурки Revoltech Ryu Hayabusa. В комплекте с фигуркой Рю предлагаются различные сменные кисти рук, пара сменных рук с лезвиями, меч Дракона, несколько сюрикенов, а также сменные сапоги с лезвиями, кусаригама и подставка для фигурки.

В онлайн-магазинах Kaiyodo и Koei Tecmo Games можно будет приобрести версию с эксклюзивными аксессуарами. Детали о них станут известны позднее. Предварительные заказы на Рю начнут поступать в ближайшее время, а дата выхода ожидается в январе следующего года.

В Японии цена на фигурку составит ¥12100 (около $78). Данный товар доступен для покупки по всему миру! (За исключением бонусных частей).