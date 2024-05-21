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Ninja Gaiden 01.03.2004
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
7.6 110 оценок

Рю Хаябуса из NINJA GAIDEN станет фигуркой из серии Revoltech Amazing Yamaguchi от Kaiyodo

Gruz_
Новости

Из эпохи видеоигр Ninja Gaiden для PlayStation 3 в продажу поступит новая фигурка персонажа Ryu Hayabusa. Ребята из Kaiyodo выложили несколько новых фотографий своей 6-дюймовой фигурки Revoltech Ryu Hayabusa. В комплекте с фигуркой Рю предлагаются различные сменные кисти рук, пара сменных рук с лезвиями, меч Дракона, несколько сюрикенов, а также сменные сапоги с лезвиями, кусаригама и подставка для фигурки.

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В онлайн-магазинах Kaiyodo и Koei Tecmo Games можно будет приобрести версию с эксклюзивными аксессуарами. Детали о них станут известны позднее. Предварительные заказы на Рю начнут поступать в ближайшее время, а дата выхода ожидается в январе следующего года.

В Японии цена на фигурку составит ¥12100 (около $78). Данный товар доступен для покупки по всему миру! (За исключением бонусных частей).

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Комментарии: 1
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Gradient_Zero

Ух красотища! Фотки с косой не хватает

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