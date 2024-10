Team Ninja может готовить новую игру в серии Ninja Gaiden или Dead or Alive

Последние несколько лет японские разработчики из студии Team Ninja казались сосредоточенными исключительно на жанре хардкорных экшен-RPG. С 2016 года они выпустили дилогию Nioh, а также Wo Long: Fallen Dynasty и Rise of the Ronin, при этом такие знаменитые франшизы, как Ninja Gaiden и Dead or Alive, были забыты авторами. Однако поклонникам этих игр не стоит терять надежду — сегодня в сети появились слухи о том, что Team Ninja готовит возвращение одной из своих культовых серий.

Об этом заявил авторитетный инсайдер Lunatic Ignus, который специализируется на утечках из Японии и Китая. По его словам, студия Team Ninja будет присутствовать на крупной корейской игровой выставке G-Star 2024 в ноябре этого года. Он ещё пытается узнать, что именно планируют там показать, но, судя по всему, один из анонсов будет касаться франшиз Ninja Gaiden или Dead or Alive.

Вероятно, разработчики готовят перезагрузку одной из серий и планируют выпустить ремастер. Учитывая, что Ninja Gaiden относительно недавно получила сборник ремастеров, обновлённое издание может ожидать одна из частей серии файтингов Dead or Alive. Также нельзя исключать анонса ремейка Ninja Gaiden или Dead or Alive.