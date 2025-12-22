Модер добавил Черепашек-ниндзя в римейк Ninja Gaiden 2 Black, и получилось довольно круто

Создатели модов нередко делают такие невероятные модификации, о которых невозможно было бы и подумать, и которые вполне были бы достойны официальной поддержки со стороны разработчиков игр.

Например, мы с теплотой отзываемся о Черепашках-ниндзя, особенно о менее помпезных и более культовых персонажах из первого полнометражного фильма 1990 года или американского мультсериала «Черепашки-ниндзя» 1987–1996 годов (также известного как TMNT 1987), производства студий Murakami-Wolf-Swenson и IDDH.

Наверняка есть и другие проекты, вызывающие подобные чувства. Особое внимание привлекает модификация для ремейка Ninja Gaiden II Black, созданная пользователем FiendMods, в которой Рю Хаябуса заменен на Черепашек-ниндзя — в зависимости от выбранного наряда — и... результат получился действительно замечательным.

Это визуальное представление определенно вызывает интерес; возникает желание сыграть в что-нибудь с похожим дизайном, не так ли?

В оригинальных персонажах есть что-то особенно привлекательное, из-за чего хочется получить игру с этими героями в похожем стиле, не так ли? Однако, пока права на TMNT принадлежат Skydance/Paramount, лучшее, на что можно надеяться в данный момент, — это коллаборация с Fortnite и подобные модификации.