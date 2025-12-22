ЧАТ ИГРЫ
Ninja Gaiden 2 Black 03.06.2008
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.4 383 оценки

Модер добавил Черепашек-ниндзя в римейк Ninja Gaiden 2 Black, и получилось довольно круто

Gruz_ Gruz_

Создатели модов нередко делают такие невероятные модификации, о которых невозможно было бы и подумать, и которые вполне были бы достойны официальной поддержки со стороны разработчиков игр.

Например, мы с теплотой отзываемся о Черепашках-ниндзя, особенно о менее помпезных и более культовых персонажах из первого полнометражного фильма 1990 года или американского мультсериала «Черепашки-ниндзя» 1987–1996 годов (также известного как TMNT 1987), производства студий Murakami-Wolf-Swenson и IDDH.

Наверняка есть и другие проекты, вызывающие подобные чувства. Особое внимание привлекает модификация для ремейка Ninja Gaiden II Black, созданная пользователем FiendMods, в которой Рю Хаябуса заменен на Черепашек-ниндзя — в зависимости от выбранного наряда — и... результат получился действительно замечательным.

Это визуальное представление определенно вызывает интерес; возникает желание сыграть в что-нибудь с похожим дизайном, не так ли?

В оригинальных персонажах есть что-то особенно привлекательное, из-за чего хочется получить игру с этими героями в похожем стиле, не так ли? Однако, пока права на TMNT принадлежат Skydance/Paramount, лучшее, на что можно надеяться в данный момент, — это коллаборация с Fortnite и подобные модификации.

Комментарии:
Ellie Williams

это мод лучше чем все игры про черепах когда либо выходивших вместе взятые

9
PolGhost

Вот вообще не согласен. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - отличная игра. А любимая по черепахам, это первая для PS2 (2003 года)

ka27

Вот, кстати, таких вот игр про Черепах не хватает, чтоб и графика норм, и дизайн черепах не квадратный или детский, и на нескольких игроков бы...

5
Nill Kravets

согласна полностью чтоб в духе Черепах 2007

1
TerryTrix

Будем считать как неофициальное DLC, и да, получилось все действительно люто!

3
ZNGRU

Это даже не смешно.

2
Vad Pvn

А куда кровяка вся делась из игры?

2
Gradient_Zero

Это показывает насколько крут Ninja Gaiden

2
bohdan2015

Крошево) в МК их гостевыми персонажами:D

Kamishini1993

Примерно такой я бы и хотел увидеть последнего ронина которого уже сколько лет делают и не факт что не отменили уже

3Dart stl

Воще кайф!!!

Xndr DeKoz
