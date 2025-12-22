Модер добавил Черепашек-ниндзя в римейк Ninja Gaiden 2 Black, и получилось довольно круто

Создатели модов нередко делают такие невероятные модификации, о которых невозможно было бы и подумать, и которые вполне были бы достойны официальной поддержки со стороны разработчиков игр.
Например, мы с теплотой отзываемся о Черепашках-ниндзя, особенно о менее помпезных и более культовых персонажах из первого полнометражного фильма 1990 года или американского мультсериала «Черепашки-ниндзя» 1987–1996 годов (также известного как TMNT 1987), производства студий Murakami-Wolf-Swenson и IDDH.
Наверняка есть и другие проекты, вызывающие подобные чувства. Особое внимание привлекает модификация для ремейка Ninja Gaiden II Black, созданная пользователем FiendMods, в которой Рю Хаябуса заменен на Черепашек-ниндзя — в зависимости от выбранного наряда — и... результат получился действительно замечательным.
Это визуальное представление определенно вызывает интерес; возникает желание сыграть в что-нибудь с похожим дизайном, не так ли?
В оригинальных персонажах есть что-то особенно привлекательное, из-за чего хочется получить игру с этими героями в похожем стиле, не так ли? Однако, пока права на TMNT принадлежат Skydance/Paramount, лучшее, на что можно надеяться в данный момент, — это коллаборация с Fortnite и подобные модификации.
это мод лучше чем все игры про черепах когда либо выходивших вместе взятые
Вот вообще не согласен. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - отличная игра. А любимая по черепахам, это первая для PS2 (2003 года)
Вот, кстати, таких вот игр про Черепах не хватает, чтоб и графика норм, и дизайн черепах не квадратный или детский, и на нескольких игроков бы...
согласна полностью чтоб в духе Черепах 2007
Будем считать как неофициальное DLC, и да, получилось все действительно люто!
Это даже не смешно.
А куда кровяка вся делась из игры?
Это показывает насколько крут Ninja Gaiden
Крошево) в МК их гостевыми персонажами:D
Примерно такой я бы и хотел увидеть последнего ронина которого уже сколько лет делают и не факт что не отменили уже
Воще кайф!!!