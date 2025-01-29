Ремейк Ninja Gaiden 2 Black получает хорошие оценки от изданий - 82 балла на Metacritic и Opencritic

24 января компания Koei Tecmo в ходе мероприятия Xbox Developer_Direct неожиданно анонсировали и выпустили ремейк Ninja Gaiden 2 Black.
Теперь журналисты прошли игру и ремейк получил свои первые оценки. Средняя оценка игры на данный момент составляет 82 балла на Metacritic и Opencritic. Ремейк похвалили за графику, дополнительный контент, динамичные бои и больше количество крови в игре.
В качестве недостатков издания отметили, что местоположение камеры в игре может вызывать определенные неудобства у игрока, а сложность в ремейке была не всегда удачно перебалансирована. Тем не менее, по их мнению, ремейк Ninja Gaiden 2 Black определенно заслуживает внимания.
Игра вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Вчера для PC-версии игры стал доступен русификатор:
Да Ремастер это, а не ремейк. Но в защиту, могу сказать, что вроде неплохой, мне пока заходит, хоть я и не играл в старые части.
Это не ремейк а тоже самое что недавний Remastered Dead Rising от capcom где на новый движ перевели а сюжет геймплей тот же покадровый почти
Надо было обрезать, да? Как сделали в конторе «лучших» с 3-й частью Resident Evil?
Это и называется ремейк
Ты в себе? Там написано deluxe remastered или ты читать неумешь? Ты если различия не понимаешь то молчи лучше
Что обрезать? Я где об этом говорил? При чëм тут ремейк 3 резика если речь идёт о разнице между версиями, а не о ремейках полных где сюжет и структуру геймплея меняют полностью