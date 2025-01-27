Segnetofaza работает над созданием русификатора для ремейка Ninja Gaiden 2 Black

Как стало известно, Анна Сегнет (Segnetofaza) и её команда, выпустившая русификаторы для Starfield, Batman: Arkham Shadow и ряда других проектов, решила заняться русификатором для недавнего ремейка Ninja Gaiden 2 Black.
Segnetofaza продемонстрировала скриншоты с переводом игры, а так же сообщила, что благодаря MrVtR - специалисту в их команде, удалось собрать мод, который позволяет перевести игру. В целом, игра уже переведена, однако еще потребуется вычитка и сверка.
Дата выхода русификатора на данный момент неизвестна.
Это боже, достойно уважения!
Согласен. Слежу за их обсуждением на форуме и просто реальное уважение, на таких энтузиастах все и держится.
На зог видел, им какой-то бразилец подсказал каким инструментам можно распаковать текст.
Красавчики, ждем!)
Может машинный сделает для FF7 R?)) // Роман Дудченко