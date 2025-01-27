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Ninja Gaiden 2 Black 03.06.2008
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.5 179 оценок

Segnetofaza работает над созданием русификатора для ремейка Ninja Gaiden 2 Black

AceTheKing
Новости

Как стало известно, Анна Сегнет (Segnetofaza) и её команда, выпустившая русификаторы для Starfield, Batman: Arkham Shadow и ряда других проектов, решила заняться русификатором для недавнего ремейка Ninja Gaiden 2 Black.

Segnetofaza продемонстрировала скриншоты с переводом игры, а так же сообщила, что благодаря MrVtR - специалисту в их команде, удалось собрать мод, который позволяет перевести игру. В целом, игра уже переведена, однако еще потребуется вычитка и сверка.

Дата выхода русификатора на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Hall_1920

Это боже, достойно уважения!

12
Walеn

Согласен. Слежу за их обсуждением на форуме и просто реальное уважение, на таких энтузиастах все и держится.

3
Dark1994

На зог видел, им какой-то бразилец подсказал каким инструментам можно распаковать текст.

5
GremlinGOD

Красавчики, ждем!)

4
Пользователь ВКонтакте

Может машинный сделает для FF7 R?)) // Роман Дудченко

2