Segnetofaza работает над созданием русификатора для ремейка Ninja Gaiden 2 Black

Как стало известно, Анна Сегнет (Segnetofaza) и её команда, выпустившая русификаторы для Starfield, Batman: Arkham Shadow и ряда других проектов, решила заняться русификатором для недавнего ремейка Ninja Gaiden 2 Black.

Segnetofaza продемонстрировала скриншоты с переводом игры, а так же сообщила, что благодаря MrVtR - специалисту в их команде, удалось собрать мод, который позволяет перевести игру. В целом, игра уже переведена, однако еще потребуется вычитка и сверка.

Дата выхода русификатора на данный момент неизвестна.