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Ninja Gaiden 2 03.06.2008
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.4 134 оценки

Состоялся анонс ремейка Ninja Gaiden 2 Black на движке Unreal Engine 5: игра станет доступна уже сегодня

butcher69
Новости

Компания Koei Tecmo сделала поклонникам серии Ninja Gaiden двойной подарок. Помимо анонса Ninja Gaiden 4, сегодня, 23 января 2025 года, состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2: Black для Xbox Series X|S, PC и Xbox Game Pass.

Ремейк, созданный на базе Unreal Engine 5, предлагает современные визуальные эффекты, сохраняя дух оригинала. По словам главы Team Ninja Фумихико Ясуды, проект нацелен удовлетворить как фанатов, так и новичков. В переиздании реализована система улучшения оружия, приближенная к версии для Xbox 360, а также включены элементы из Sigma 2.

Ninja Gaiden 2 вышла в 2008 году как эксклюзив для Xbox 360 и получила восторженные отзывы за динамичный геймплей и жестокие сражения. Однако из-за высокой степени насилия игра была запрещена в Германии.

Сегодняшний релиз станет отличной возможностью вновь окунуться в легендарный экшен, ожидая выхода Ninja Gaiden 4.

23
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Samson48

А это етить неожиданно.

7
Unicorling

Когда слышу ниндзя гайден

7
Punisher1

Я в это не верю я не верю...

6
Armen 88

В стиме будет или нет,непонятно

2
Punisher1

Пока нету думаю будет

1
Armen 88 Punisher1

У тебя регион какой?

1
Punisher1 Armen 88

Сибирь 🤣🤣🤣

0
hpi

Есть в стиме уже.

0
Sujazov

Пока нигде нет. Видать издатель накосячил.

0
Krio_ru

Почему все ремейки начинают со 2 части?)

2
crim11

Вторая часть лучшая в данном

4
Zick211

Почему? Вот Ведьмак первая часть ремейк. Хотя о нём слухи нет, ни трейлер, ни геймплея, ни информации.

0
Zick211

Ещё готик первая часть тоже ремейк. Не все игры со 2 части ремейк делают.

1
Xstranger

Ремейк Metal Gear Solid начинает с 3-ей части.

0
Нейтан Дрейк Xstranger

МГС3 по хронологии самая первая.

0
Etteri

Странно, конечно, делать ремейк второй части, не делая ремейк первой.

Подожду, посмотрю.

2
Balmont92

Шишка встала. Лучший слэшер всех времен.

1
VIGITAL1

даже лучше чем dmc? Я просто не играл

0
HandsomeRed

4ая часть...и ещё это...что за праздник?!

1
jax baron

а сюжет тот же?

0
agula98

Если будет в стиме по адекватной цене и с Русским языком, то берем. Ну и надеюсь сложность переделали и она теперь нормальная

0
devildoom

русек может и не быть разработчик спецефический

0
hpi

Забудь про руский.

0
jax baron

"В ремастере реализована система улучшения оружия" - и что там такого было? (я просто в пс виту версию играл)

0
StiffVarran

конечно, 3 лвл было у каждого оружия

1
Kenn1y

Странно, что только на XSX и ничего не было слышно, 2 так и не прошел на X360, а сборник на PS4 даже не вскрывал, да и вроде там 2 часть все равно не получила фишек с X360.

0
Лидер 666

не помню такую, это слешер?

0
jax baron

да

0
Bakster_Bad

Ох блин, вот это

0
Воин Уганды

Сегодня, это когда?)

0
IY1982

сейчас

0
Воин Уганды IY1982

Уже появилось, но кнопка скачать все еще не активна (подписка есть)

0
Ely Maze

Либо я проспал ремейк первой либо я что то не понял

0
Josuke_4444

ну пожалуйстааа,ну на пк релизните.....

0
Ely Maze

состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2: Black для Xbox Series X|S, PC и Xbox Game Pass.

1
Josuke_4444 Ely Maze

ой,простите за тупость

0
Igor Korobkin

Первую бы конечно ремейк сначала, а потом уже вторую. Первая мне больше нравится, там есть загадки, бэктрекинг, а вторая просто идёшь и месишь как по рельсам. Ситуация похожая на Дед Спейс и Дед Спейс 2, вторая тоже рельсовая, а первая более вдумчивая и с бэктрекингом. Но и на том спасибо конечно огромное разработчикам.

0
Ely Maze

С серией я познакомился на PS Vita

0
SOLUS5678

Отлично!.

0
Сабля

Русификатор уже есть или нет ?

0
feniks9kl

нет

0
BORGER390

Опять боевку поменяют и никому не зайдет

-1
WerGC

вот это я понимаю не го8норемастер

-2