Состоялся анонс ремейка Ninja Gaiden 2 Black на движке Unreal Engine 5: игра станет доступна уже сегодня

Компания Koei Tecmo сделала поклонникам серии Ninja Gaiden двойной подарок. Помимо анонса Ninja Gaiden 4, сегодня, 23 января 2025 года, состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2: Black для Xbox Series X|S, PC и Xbox Game Pass.
Ремейк, созданный на базе Unreal Engine 5, предлагает современные визуальные эффекты, сохраняя дух оригинала. По словам главы Team Ninja Фумихико Ясуды, проект нацелен удовлетворить как фанатов, так и новичков. В переиздании реализована система улучшения оружия, приближенная к версии для Xbox 360, а также включены элементы из Sigma 2.
Ninja Gaiden 2 вышла в 2008 году как эксклюзив для Xbox 360 и получила восторженные отзывы за динамичный геймплей и жестокие сражения. Однако из-за высокой степени насилия игра была запрещена в Германии.
Сегодняшний релиз станет отличной возможностью вновь окунуться в легендарный экшен, ожидая выхода Ninja Gaiden 4.
А это етить неожиданно.
Когда слышу ниндзя гайден
Я в это не верю я не верю...
В стиме будет или нет,непонятно
Пока нету думаю будет
У тебя регион какой?
Сибирь 🤣🤣🤣
Есть в стиме уже.
Пока нигде нет. Видать издатель накосячил.
Почему все ремейки начинают со 2 части?)
Вторая часть лучшая в данном
Почему? Вот Ведьмак первая часть ремейк. Хотя о нём слухи нет, ни трейлер, ни геймплея, ни информации.
Ещё готик первая часть тоже ремейк. Не все игры со 2 части ремейк делают.
Ремейк Metal Gear Solid начинает с 3-ей части.
МГС3 по хронологии самая первая.
Странно, конечно, делать ремейк второй части, не делая ремейк первой.
Подожду, посмотрю.
Шишка встала. Лучший слэшер всех времен.
даже лучше чем dmc? Я просто не играл
4ая часть...и ещё это...что за праздник?!
а сюжет тот же?
Если будет в стиме по адекватной цене и с Русским языком, то берем. Ну и надеюсь сложность переделали и она теперь нормальная
русек может и не быть разработчик спецефический
Забудь про руский.
"В ремастере реализована система улучшения оружия" - и что там такого было? (я просто в пс виту версию играл)
конечно, 3 лвл было у каждого оружия
Странно, что только на XSX и ничего не было слышно, 2 так и не прошел на X360, а сборник на PS4 даже не вскрывал, да и вроде там 2 часть все равно не получила фишек с X360.
не помню такую, это слешер?
да
Ох блин, вот это
Сегодня, это когда?)
сейчас
Уже появилось, но кнопка скачать все еще не активна (подписка есть)
Либо я проспал ремейк первой либо я что то не понял
ну пожалуйстааа,ну на пк релизните.....
состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2: Black для Xbox Series X|S, PC и Xbox Game Pass.
ой,простите за тупость
Первую бы конечно ремейк сначала, а потом уже вторую. Первая мне больше нравится, там есть загадки, бэктрекинг, а вторая просто идёшь и месишь как по рельсам. Ситуация похожая на Дед Спейс и Дед Спейс 2, вторая тоже рельсовая, а первая более вдумчивая и с бэктрекингом. Но и на том спасибо конечно огромное разработчикам.
С серией я познакомился на PS Vita
Отлично!.
Русификатор уже есть или нет ?
нет
Опять боевку поменяют и никому не зайдет
вот это я понимаю не го8норемастер