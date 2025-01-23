Состоялся анонс ремейка Ninja Gaiden 2 Black на движке Unreal Engine 5: игра станет доступна уже сегодня

Компания Koei Tecmo сделала поклонникам серии Ninja Gaiden двойной подарок. Помимо анонса Ninja Gaiden 4, сегодня, 23 января 2025 года, состоялся релиз ремейка Ninja Gaiden 2: Black для Xbox Series X|S, PC и Xbox Game Pass.

Ремейк, созданный на базе Unreal Engine 5, предлагает современные визуальные эффекты, сохраняя дух оригинала. По словам главы Team Ninja Фумихико Ясуды, проект нацелен удовлетворить как фанатов, так и новичков. В переиздании реализована система улучшения оружия, приближенная к версии для Xbox 360, а также включены элементы из Sigma 2.

Ninja Gaiden 2 вышла в 2008 году как эксклюзив для Xbox 360 и получила восторженные отзывы за динамичный геймплей и жестокие сражения. Однако из-за высокой степени насилия игра была запрещена в Германии.

Сегодняшний релиз станет отличной возможностью вновь окунуться в легендарный экшен, ожидая выхода Ninja Gaiden 4.