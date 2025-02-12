Свежее обновление для Ninja Gaiden 2 Black добавило "Новую игру+", фоторежим и прочие балансные правки и улучшения

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA выпустили свежее обновление для Ninja Gaiden 2 Black. Среди главных нововведений — режим "Новая игра+", фоторежим и возможность скрывать метательное оружие.

Главные изменения:

Новая игра+ – игроки могут начать игру заново с сохраненным оружием и нинпо, но они будут сброшены до 1 уровня.

Фоторежим – добавлена возможность делать скриншоты с гибкими настройками камеры.

Опция скрытия метательного оружия – его можно спрятать в настройках.

Также обновление включает балансные изменения, снижение здоровья врагов в некоторых главах, увеличение их численности в других и усиление атак Аяне.

Исправлены ошибки, влияющие на частоту кадров, управление и вылеты игры.

Ninja Gaiden 2 Black доступна на PS5, Xbox Series, PC и Game Pass.