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Ninja Gaiden 2 Black 03.06.2008
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.4 147 оценок

Цензура? Из трейлера Ninja Gaiden 2 Black для Xbox-канала удалили сцену с женскими персонажами

Gruz_
Новости

Анонс и релиз Ninja Gaiden 2 Black состоялись в один день, причем в первый же день игра стала доступна в сервисе Microsoft Game Pass. Как и любой другой игровой проект, игра получила свой трейлер на YouTube. Правда, потом пользователи заметили, что в трейлере, выложенном на канале Xbox, вырезали небольшую сцену с участием женских персонажей франшизы.

Это изменение в трейлере можно заметить начиная с 0:30, когда в трейлере Xbox показано, как главный герой быстро бежит по подвесному мосту. На канале PlayStation, также с 0:30, можно увидеть сцену с участием женских персонажей.

Примечательно, что это касается только трейлера, а не самой игры, которая доступна на PC, PS5, Xbox Series S|X и в Game Pass.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Аристов--Черный

А нафига? Это сексизм?:) Женоненавистничество:) Трусливая тупость?

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Нейтан Дрейк
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Stalker608

Из трейлера,лол) можно и не обсуждать)

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