Цензура? Из трейлера Ninja Gaiden 2 Black для Xbox-канала удалили сцену с женскими персонажами

Анонс и релиз Ninja Gaiden 2 Black состоялись в один день, причем в первый же день игра стала доступна в сервисе Microsoft Game Pass. Как и любой другой игровой проект, игра получила свой трейлер на YouTube. Правда, потом пользователи заметили, что в трейлере, выложенном на канале Xbox, вырезали небольшую сцену с участием женских персонажей франшизы.

Это изменение в трейлере можно заметить начиная с 0:30, когда в трейлере Xbox показано, как главный герой быстро бежит по подвесному мосту. На канале PlayStation, также с 0:30, можно увидеть сцену с участием женских персонажей.

Примечательно, что это касается только трейлера, а не самой игры, которая доступна на PC, PS5, Xbox Series S|X и в Game Pass.