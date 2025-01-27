У ремейка Ninja Gaiden 2 Black больше игроков на PS5, чем на Xbox, хотя там игра доступна в каталоге Game Pass

Ремейк Ninja Gaiden 2 Black, вышедший 23 января 2025 года, на сегодняшний день удивляет распределением своей аудитории. На PlayStation 5 игру купили и оставили отзывы уже более 2 тысяч пользователей, несмотря на её высокую стоимость в $50. В то же время на Xbox Series S|X, где игра доступна бесплатно в каталоге Game Pass, отзывы оставили только 1,2 тысячи игроков.

Особенно примечательно, что аудитория Xbox формируется не только из владельцев консолей, но и из игроков на ПК благодаря экосистеме Game Pass. Несмотря на это, PS5 явно опережает конкурента по количеству вовлечённых игроков, даже при отсутствии бесплатного доступа к игре.

На ПК ситуация выглядит более сбалансированной: Ninja Gaiden 2 Black собрала 1028 отзывов на Steam, причём 77% из них являются положительными. Это подтверждает, что версия для ПК также нашла свою аудиторию, привлекая игроков несмотря на уже привычные проблемы с Unreal Engine 5.

Этот расклад вызывает интересные обсуждения в сообществе, особенно в контексте значительного маркетинга со стороны Xbox, включая историю франшизы и эксклюзивные мероприятия, которые, казалось бы, должны были привлечь большую базу игроков. Кроме этого, это в очередной раз поднимает вопрос об окупаемости модели Game Pass. Ninja Gaiden 2 Black показывает реальный пример того, что игру больше покупают на разных платформах, чем отдают предпочтения подписочной модели.