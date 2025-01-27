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Ninja Gaiden 2 Black 03.06.2008
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.5 179 оценок

У ремейка Ninja Gaiden 2 Black больше игроков на PS5, чем на Xbox, хотя там игра доступна в каталоге Game Pass

Gutsz
Новости

Ремейк Ninja Gaiden 2 Black, вышедший 23 января 2025 года, на сегодняшний день удивляет распределением своей аудитории. На PlayStation 5 игру купили и оставили отзывы уже более 2 тысяч пользователей, несмотря на её высокую стоимость в $50. В то же время на Xbox Series S|X, где игра доступна бесплатно в каталоге Game Pass, отзывы оставили только 1,2 тысячи игроков.

Особенно примечательно, что аудитория Xbox формируется не только из владельцев консолей, но и из игроков на ПК благодаря экосистеме Game Pass. Несмотря на это, PS5 явно опережает конкурента по количеству вовлечённых игроков, даже при отсутствии бесплатного доступа к игре.

На ПК ситуация выглядит более сбалансированной: Ninja Gaiden 2 Black собрала 1028 отзывов на Steam, причём 77% из них являются положительными. Это подтверждает, что версия для ПК также нашла свою аудиторию, привлекая игроков несмотря на уже привычные проблемы с Unreal Engine 5.

Этот расклад вызывает интересные обсуждения в сообществе, особенно в контексте значительного маркетинга со стороны Xbox, включая историю франшизы и эксклюзивные мероприятия, которые, казалось бы, должны были привлечь большую базу игроков. Кроме этого, это в очередной раз поднимает вопрос об окупаемости модели Game Pass. Ninja Gaiden 2 Black показывает реальный пример того, что игру больше покупают на разных платформах, чем отдают предпочтения подписочной модели.

0
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
GremlinGOD

Видимо "эксклюзивов" уже не хватает, вот и играют))))

4
Denis ZA

К бабке не ходи так и есть)))

1
TERMINATOR-T800
1
MNM 1985

)

4
TERMINATOR-T800 MNM 1985

))

1
Keltas_Mizri MNM 1985

Дайте два, а хотя....

0
Keltas_Mizri

Какая у неё сиська ребристая🤣

0
yariko ookami

Может у нее бронелифчик с встроенным вибратором? Поэтому камера так сняла. Или может это поработал какой то "улучшайзер" типа длсс.

1
vertehwost

Знаю что тут всех тема другая привлекает, так что я присоединюсь,как эти насисичники держатся?

0
Keltas_Mizri

Вакуум, либо сиськи потные))

1
Taicho

Секретная техника ниндзя.

0
Razrezator92

Глубокая АНАЛитика. Вот только автор мог бы узнать предварительно, что в магазине Xbox количество отзывов показывается в привязке к конкретному региону, а в PS общие. Я уже молчу про удобство оставлять отзыв на платформах, а также про заинтересованность игроков GP оставлять отзыв в целом на игру.

0
-zotik-

Как он посчитал? Ни сони не бокс не делятся количеством

0
Gradient_Zero

Кто-нибудь разобрался в этой путанице? Ремастер базируется на оригинале или всё-таки на Сигме?

0
Dark1994

От всюда нахапали, но почитал знающих людей, говорят что больше от сигмы нахапали, чем от оригинала

0
Пользователь ВКонтакте

В японский калл играют японцы // I-Die-Alone Dont-Cry

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