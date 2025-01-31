В феврале Team Ninja выпустит масштабный патч для Ninja Gaiden 2 Black - он поправит баланс и добавит новые функции

Вчера студия Team Ninja выпустила небольшой патч для PC-версии ремейка Ninja Gaiden 2 Black, в котором исправила ​​ошибку, из-за которой параметры DLSS и XeSS не отображались при выборе типа "суперразрешение" в версии игры из Microsoft Store, а так же был исправлен баг, из-за которого в редких случаях было невозможно продолжить игру после победы над определенными боссами.

Так же разработчики сообщили о том, что в феврале планируют выпустить масштабный патч для игры. Подробности грядущего обновления на данный момент неизвестны, но сообщается, что в нем будут правки баланса (переработка сложности) и некие новые функции, которые добавят в игру.

Ремейк Ninja Gaiden 2 Black доступен на PC, PS5 и Xbox Series X/S.