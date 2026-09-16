Выпущена рекомпилированная версия оригинальной Ninja Gaiden 2 для ПК

Пользователь GitHub под ником TheSaltTrader выпустил неофициальную версию Ninja Gaiden 2 для ПК. Изначально игра вышла в 2008 году как эксклюзив для Xbox 360. Теперь, спустя 18 лет, игроки на ПК наконец могут запустить её на своих компьютерах без использования эмулятора.

Если вдаваться в подробности, то Ninja’s Dawn представляет собой результат статической перекомпиляции игры с Xbox 360. Это означает, что проект не является эмулятором: код игры преобразован в нативный код x86-64, благодаря чему она запускается как обычное приложение для Windows. Порт рассчитан на частоту 60 кадров в секунду и предлагает множество настроек, характерных для ПК-версий.

Порт совместим с Windows 10 и Windows 11. Он поддерживает частоту кадров от 30 до 144 к/с, вертикальную синхронизацию, полноэкранный режим, произвольные размеры окна и выбор монитора. Также доступна поддержка сверхшироких мониторов, что расширяет поле зрения без искажения пропорций изображения. Поддерживается и внутренний суперсэмплинг с настройками вплоть до 8x.

В Ninja’s Dawn также добавлены различные графические опции, включая анизотропную фильтрацию, сглаживание, технологию FidelityFX CAS и систему использования пакетов текстур. Игроки могут извлекать текстуры из игры и увеличивать их разрешение (апскейлинг). Порт поддерживает алгоритмы Lanczos и Real-ESRGAN; последний использует искусственный интеллект для повышения детализации текстур. Пакеты текстур можно включать и отключать прямо во время игры.

Порт также включает полезные функции, характерные для ПК: управление с клавиатуры, импорт сохранений с Xbox 360, поддержку DLC и внутриигровое меню настроек. Предусмотрен вывод информации о частоте кадров, а также о нагрузке на процессор, оперативную память, видеокарту и видеопамять. Кроме того, доступны оверлей с графиком времени кадра и консоль.