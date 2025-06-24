PC-версия Ninja Gaiden 3: Razor's Edge получила текстовый русификатор

Пользователь Deep_Dish, который ранее портировал русскую озвучку для PC-версии Ninja Gaiden Sigma и портировал текстовый русификатор для второй части, теперь так же выпустил текстовый русификатор для Ninja Gaiden 3: Razors Edge в составе Master Collection.

Таким образом, благодаря Deep_Dish, теперь PC-игроки смогут насладиться всеми тремя частями Ninja Gaiden на русском языке перед выходом предстоящей Ninja Gaiden 4.

Ninja Gaiden: Master Collection - сборник из трёх игр, созданных студией Team Ninja, вышел на PC и консолях в 2021-м году и с тех пор оставался без перевода на русский язык.