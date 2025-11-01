Анонсирован русский дубляж Ninja Gaiden 4 от команды Chpok Street

Команда Chpok Street, озвучившая ранее Devil May Cry 5, открывает сборы на следующий проект - Ninja Gaiden 4.
Бесплатно и на энтузиазме, увы, это провернуть на хорошем уровне не представляется возможным, поэтому мы объявляем о начале сборов. Всего, для профессионального качественного дубляжа на данную игру необходимо собрать 100.000 рублей, поэтому надеемся на вас! Если вам интересен данный проект, то не проходите мимо и поддержите монетой! Для того, чтобы это сделать переходите в тгк - Chpok Street, там вы найдете необходимую информацию и сможете следить за новостями, мы регулярно будем рассказывать вам о том, как обстоит ситуация со сборами!
Такая сумма позволит выполнить озвучку на профессиональном уровне - провести масштабный кастинг, что очень важно, чтобы подобрать похожие голоса, обеспечить всем актерам хорошие условия записи и режиссуру, проработать перевод до мелочей и выполнить качественную обработку звука и сведение, так же, данная сумма позволит уделить больше времени тестированию и отловить все баги до релиза.
Если не соберём сумму, не переживайте, деньги вернем вам обратно.
Не забудьте написать сообщение при отправке — (на Ninja Gaiden 4) и прикрепите номер, куда перенаправить средства в случае, если не соберём хотя бы половину, так же, если хотите оказаться в списке благодарностей, напишите, как вас стоит указать.
Также можете поблагодарить и безвозвратно: благодарность такого рода мотивирует делать для вас ещё больше всяких ништяков. Суммы до 500 ₽ не возвращаем, примите к сведению и без обид: задолбаемся возвращать.
Если вы являетесь фанатом серии и разбираетесь в лоре, то можете с нами связаться, мы были бы рады обращаться к вам за консультациями.
Над русским трейлером для вас трудились - Никита -FSLB / Кирилл Каллаш / Софья Бажанова.
Так же будем рады, если присоединитесь к нашим соцсетям:
Русская озвучка это здорово конечно, но здесь такой шезафренический не очёмный сюжет, просто для галочки что мне кажется лучше другую игру перевести...
на японском отлично атмосферно звучит
они совсем без мозга? кто вообще променяет японскую озвучку в японской игре, на русскую? ИГРУ уже сто раз все прошли с торрентов. Опять эти клоуны со своими озвучками, просят милостыню на контент, который они никогда не запилят.
получается, вы ее 10 раз в день проходили?