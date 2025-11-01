Анонсирован русский дубляж Ninja Gaiden 4 от команды Chpok Street

Команда Chpok Street, озвучившая ранее Devil May Cry 5, открывает сборы на следующий проект - Ninja Gaiden 4.

Бесплатно и на энтузиазме, увы, это провернуть на хорошем уровне не представляется возможным, поэтому мы объявляем о начале сборов. Всего, для профессионального качественного дубляжа на данную игру необходимо собрать 100.000 рублей, поэтому надеемся на вас! Если вам интересен данный проект, то не проходите мимо и поддержите монетой! Для того, чтобы это сделать переходите в тгк - Chpok Street, там вы найдете необходимую информацию и сможете следить за новостями, мы регулярно будем рассказывать вам о том, как обстоит ситуация со сборами!

Такая сумма позволит выполнить озвучку на профессиональном уровне - провести масштабный кастинг, что очень важно, чтобы подобрать похожие голоса, обеспечить всем актерам хорошие условия записи и режиссуру, проработать перевод до мелочей и выполнить качественную обработку звука и сведение, так же, данная сумма позволит уделить больше времени тестированию и отловить все баги до релиза.

Если не соберём сумму, не переживайте, деньги вернем вам обратно.

Не забудьте написать сообщение при отправке — (на Ninja Gaiden 4) и прикрепите номер, куда перенаправить средства в случае, если не соберём хотя бы половину, так же, если хотите оказаться в списке благодарностей, напишите, как вас стоит указать.

Также можете поблагодарить и безвозвратно: благодарность такого рода мотивирует делать для вас ещё больше всяких ништяков. Суммы до 500 ₽ не возвращаем, примите к сведению и без обид: задолбаемся возвращать.



Если вы являетесь фанатом серии и разбираетесь в лоре, то можете с нами связаться, мы были бы рады обращаться к вам за консультациями.

Над русским трейлером для вас трудились - Никита -FSLB / Кирилл Каллаш / Софья Бажанова.

Так же будем рады, если присоединитесь к нашим соцсетям:

Спойлер