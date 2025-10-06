Анонсировано дополнение The Two Masters для Ninja Gaiden 4, выход которого запланирован на начало 2026 года

PlatinumGames и Team Ninja анонсировали The Two Masters для Ninja Gaiden 4 — предстоящее дополнение к игре, выход которого запланирован на начало 2026 года.

Игроки могут ожидать появления нового оружия для Якумо и Рю, обладающего уникальными особенностями и множеством игровых механик. В этом дополнении также появится новый сюжетный контент, действие которого развернётся после событий основной игры, от лица Рю и Якумо.

Кроме того, после игры будут доступны испытания, не связанные с испытаниями ниндзя, представленными в основной игре.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября 2025 года на PlayStation 5, ПК (в Steam) и Xbox Series X|S.