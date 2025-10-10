Авторы Ninja Gaiden 4 обещают доказать, что "чистый экшен никогда не устаревает"

После тринадцатилетнего перерыва серия Ninja Gaiden возвращается с новой частью — Ninja Gaiden 4, которая обещает доказать, что чистые экшен-игры по-прежнему актуальны. В преддверии выхода игры 21 октября AUTOMATON удалось побеседовать с геймдиректорами Масаказу Хираямой (Team Ninja) и Юдзи Накао (PlatinumGames) о том, чего стоит ожидать как ветеранам серии, так и новичкам.

Хираяма подчеркнул, что главная цель — позволить игрокам насладиться «чистым экшеном», за который серия и полюбилась фанатам. Ninja Gaiden 4 сохраняет традиции классических игр, одновременно открывая двери для новой аудитории. «Если вам хоть немного интересно, каково это — быть ниндзя, стоит попробовать эту игру», — говорит Хираяма.

Накао отметил, что спрос на простую, «элементарную» экшен-игру остается высоким. Несмотря на разнообразие современных гибридных жанров, многие игроки все еще жаждут прямого, интенсивного экшен-опыта, и Ninja Gaiden 4 нацелен удовлетворить эту потребность. «Есть много чистых, примитивных серий экшн-игр из прошлого, которые до сих пор актуальны. Я уверен, что Ninja Gaiden 4 понравится игрокам, которые ищут такой опыт», — пояснил Накао.

Разработчики также отметили, что при внедрении новых тенденций они стремились сохранить сущность серии. Накао рассказал, что PlatinumGames постоянно обсуждали с Team Ninja каждое изменение, чтобы не нарушить базовый геймплей. «То, что нам удалось создать игру, не изменив ни одного ключевого элемента, было для нас очень важно», — добавил он.

Ninja Gaiden 4 обещает вернуться к истокам хак-энд-слэш с насыщенным боевым экшеном, динамичными сражениями и возможностью испытать мастерство ниндзя в полной мере. В игре сохранены фирменные элементы, которые делают серию уникальной, включая интенсивные комбо, разнообразные приемы и жесткую систему противников.

Игра выйдет 21 октября на PC (Windows), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Для поклонников классического экшена и новых игроков это шанс погрузиться в жестокий, но невероятно увлекательный мир ниндзя и убедиться: чистый экшен действительно никогда не устаревает.