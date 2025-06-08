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Ninja Gaiden 4 октябрь 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8 46 оценок

Брутальный геймплейный трейлер Ninja Gaiden 4 раскрыл дату выхода в октябре

butcher69 butcher69

Во время презентации Microsoft зрители увидели брутальный трейлер Ninja Gaiden 4. Новая часть культового слэшера от Koei Tecmo не стесняется крови и брутальности, напоминая, за что фанаты так любят эту серию.

Видео показало зрелищные схватки, кровавые добивания и фирменную скорость боев, в которых Рю Хаябуса вновь демонстрирует, что по-прежнему смертельно опасен. Ninja Gaiden 4 выходит на PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5 уже 21 октября 2025 года.

Игра станет доступна с первого дня в Game Pass, что порадует подписчиков сервиса. После долгого ожидания и слухов серия возвращается с обещанием вернуть хардкорный геймплей и безумную динамику, сделавшую франшизу иконой жанра.

5
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
sergeu78

Ниндзя, идущий напролом, игнорирующий всякую тактику скрытности. Когда я прочитал книгу про ниндзю, мне захотелось поиграть в assassin creed chronicles China

4
AndralStormborn

Выглядит любопытно, зрелищно

1
jax baron

прекрасно

Gradient_Zero

Лучшее, что было на презентации XBOX

WerGC

сойдет

RoughPalor

Ниндзя Байден .