Детали Ninja Gaiden 4 - форма "Кровавый ворон", исследование и битвы

Возможно, Ninja Gaiden 4 оказалась самым ярким событием на мероприятии Xbox Developer_Direct. И хотя геймплей остался на прежнем уровне, характерном для серии, в игре будет много нового.

Помимо мрачной атмосферы, характерной для серии, Токио предлагает несколько напряженных сценариев. Из-за миазменного дождя, вызывающего значительные разрушения, на пути Якумо оказываются разрушающиеся здания, а сам он, как новичок, несется по рельсам. В ходе исследования можно найти спрятанные предметы, испытания и многое другое, что заставляет сходить с проторенной дорожки.

В игре появились дьяволы и другие враги, а также сражения 1v1 с противниками, которые способны блокировать ваши атаки. Искать подходящий момент для атаки очень важно, однако по-настоящему навыки Якумо проявляются в боях с толпой. Поскольку он владеет стилем «Ворон», форма «Кровавый ворон», пожалуй, самый интригующий элемент.

По словам директора PlatinumGames Юдзи Накао, ее можно использовать для сражения с несколькими врагами:

Это техника, которая управляет собственной кровью и кровью врагов, трансформируя ее в мощное оружие, обладающее способностью пронзать сразу нескольких противников. В поединках Якумо принимает форму «Кровавого ворона» и при выполнении определенных условий может использовать прием «Кровавое убийство», позволяющий с одного удара рассечь врага.

Подобные «масштабные атаки с высоким уроном» дают возможность в мгновение ока изменить исход битвы против нескольких врагов.

Разумеется, вернулись такие классические приемы, как «Летящая ласточка» и «Падение Изуны», которыми могут пользоваться и Якумо, и Рю Хаябуса. Впрочем, есть и новые приемы, впервые появляющиеся в серии. В игре также появятся новые и вернувшиеся персонажи.

Ninja Gaiden 4 выйдет осенью 2025 года для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Игра также будет доступна в Game Pass.