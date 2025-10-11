Для авторов Ninja Gaiden 4 существует принципиальная разница между сложной экшен-игрой и разочаровывающей

Ninja Gaiden 4, совместный проект Team Ninja и PlatinumGames, выйдет 21 октября. Следуя традициям серии, новая часть будет сложной и ознаменует возвращение к чистому экшену. Однако для серии, известной своей беспощадной сложностью, найти правильный баланс между несправедливым и чрезмерно простым геймплеем — задача не из лёгких.

Компания AUTOMATON взяла интервью у директоров Юдзи Накао (PlatinumGames) и Масакадзу Хираямы (Team Ninja), чтобы узнать, как им удалось справиться с этой задачей. По их словам, баланс заключается в одном фундаментальном элементе: справедливости.

Юдзи Накао пояснил:

Что действительно выделяется во всей серии Ninja Gaiden, так это то, что враги находятся на одном уровне с игроком. Они защищаются и даже выполняют захваты. Тот же баланс будет сохранен и в Ninja Gaiden 4. Мы сосредоточились не только на том, чтобы сделать экшен интересным, но и на создании катарсиса, который возникает при преодолении невыгодных ситуаций. Это было ключевым моментом разработки.

Суть не в том, чтобы умирать или не умирать часто, а в том, чтобы даже в самом начале смерть ощущалась честной, а не результатом хитростей или уловок. Масакадзу Хираяма добавил:

Я думаю, что честность между игроком и врагом крайне важна. Важно поддерживать это чувство справедливости, независимо от того, ощущается ли смерть по вашей вине или нет.



Если игрок умирает непонятным для себя способом, ему будет сложно представить, что можно было бы сделать иначе. Но если он погибнет, выбрав неправильный вариант из нескольких возможных, он подумает: «Ладно, на этот раз попробую по-другому». Этот цикл проб и ошибок работает только при наличии баланса между атакой и защитой. Мы часто говорим об этом в Team Ninja, и это всегда считалось одной из основных ценностей серии.

Конечно, они оба признают, что сложность субъективна и во многом зависит от игрока. Однако Накао, давний поклонник серии, постарался успокоить:

Это будет не та игра, которую можно легко пройти. Я представляю её как опыт, предлагающий определённый уровень сложности и челенджа на протяжении всего прохождения. Чувство катарсиса, которое испытываешь, преодолевая самые сложные препятствия, — это то, что я считаю поистине ценным.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.