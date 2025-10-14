Фанаты не в восторге от скромной роли главного героя серии Рю Хаябуса в Ninja Gaiden 4

На следующей неделе состоится релиз Ninja Gaiden 4. Игра является грандиозным возвращением известной серии и долгожданным продолжением, но, что довольно неожиданно, она столкнулась с рядом негативных отзывов.

Не успев поступить в официальную продажу, игра попала в руки игроков, которые получили первые физические копии приключения, что привело к раскрытию ключевой информации о сюжете и геймплее. Но среди этой информации была одна новость, которая особенно не понравилась фанатам — легендарный протагонист серии, Рю Хаябуса, появляется лишь в 20% истории.

Согласно сообщениям на форуме ResetEra, Рю доступен для игры только в пяти главах, а часть из них ограничивается одиночными сражениями с боссами. Для многих игроков это огромное разочарование, поскольку именно Хаябуса на протяжении многих лет был символом всей серии. «Зачем они воскресили Ninja Gaiden, если не позволяют нам играть за Рю?» — пишут разочарованные фанаты.

Новым главным героем стал Якумо, молодой воин, который в ходе кампании получает пять различных видов оружия, а в финальной фазе игры также получит полный набор движений Рю, а также дополнительные атаки. По мнению игроков, это значит, что новый персонаж — «улучшенная версия» легендарного ниндзя, что многие сочли неуважением к наследию серии.

При этом разработчики разрешили играть за Рю в пост-игровых режимах, а именно Ninja Trials и Chapter Challenge, однако по мнению сообщества, это слабое утешение. В сети появляется все больше критических высказываний в адрес PlatinumGames и Team Ninja, обвиняемых в отходе от идентичности бренда.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, а также со дня релиза будет доступна в Xbox Game Pass.