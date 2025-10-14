Фанаты не в восторге от скромной роли главного героя серии Рю Хаябуса в Ninja Gaiden 4

На следующей неделе состоится релиз Ninja Gaiden 4. Игра является грандиозным возвращением известной серии и долгожданным продолжением, но, что довольно неожиданно, она столкнулась с рядом негативных отзывов.
Не успев поступить в официальную продажу, игра попала в руки игроков, которые получили первые физические копии приключения, что привело к раскрытию ключевой информации о сюжете и геймплее. Но среди этой информации была одна новость, которая особенно не понравилась фанатам — легендарный протагонист серии, Рю Хаябуса, появляется лишь в 20% истории.
Согласно сообщениям на форуме ResetEra, Рю доступен для игры только в пяти главах, а часть из них ограничивается одиночными сражениями с боссами. Для многих игроков это огромное разочарование, поскольку именно Хаябуса на протяжении многих лет был символом всей серии. «Зачем они воскресили Ninja Gaiden, если не позволяют нам играть за Рю?» — пишут разочарованные фанаты.
Новым главным героем стал Якумо, молодой воин, который в ходе кампании получает пять различных видов оружия, а в финальной фазе игры также получит полный набор движений Рю, а также дополнительные атаки. По мнению игроков, это значит, что новый персонаж — «улучшенная версия» легендарного ниндзя, что многие сочли неуважением к наследию серии.
При этом разработчики разрешили играть за Рю в пост-игровых режимах, а именно Ninja Trials и Chapter Challenge, однако по мнению сообщества, это слабое утешение. В сети появляется все больше критических высказываний в адрес PlatinumGames и Team Ninja, обвиняемых в отходе от идентичности бренда.
Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, а также со дня релиза будет доступна в Xbox Game Pass.
просто сделайте ремейк\ремастер оригинальной nes трилогии
Ну это вообще нытье от тупых фанатиков. Рю это просто баланчик. То что одного болванчика на друго заменили. Ну и какая разница за кого крошить врагов. У Рю толком характера и личности даже нет. Пафосный ниндзя и все // Иван Страждин
Согласен полностью. Перепрошел недавно всю 3D трилогию, там у Рю за все 3 игры дай бог 10 минут разговоров. Это явно не персонаж с богатым внутренним миром.
Какие разговоры? Какой богатый внутренний мир в безумном слешере?
Ну когда Неро задвинул Данте на второй план, всех всё устроило, вот и тут пошли по тем же стопам...
Когда Неро "задвинул" Данте на второй план, DMC4 втоптали в грязь и вылили тонну зловонной биомассы за это. Настолько, что капком в спешке выкатили перезагрузку 2012 года
А потом выпустили прямое продолжение, добавив еще и третьего персонажа, ага))
