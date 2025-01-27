Фил Спенсер заявил, что первые разговоры о создании Ninja Gaiden 4 начались шесть или семь лет назад

Одной из самых ярких новинок на Xbox Developer_Direct стала Ninja Gaiden 4. Главным героем новой части станет Якумо, отправляющийся в разрушенный Токио, чтобы одолеть Темного Дракона. В сюжете также появится культовый Рю Хаябуса, хотя его намерения остаются загадкой.

После выхода Ninja Gaiden 3 прошло более 13 лет, и анонс сиквела кажется сюрпризом. Однако Team Ninja и PlatinumGames подтвердили, что тайно работали над проектом долгие годы. Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что первые разговоры о продолжении начались шесть или семь лет назад, когда Xbox предложила идею японским разработчикам.

Спенсер отметил, что для достижения соглашения с японскими издателями потребовались «много перелетов, звонков и переговоров». Он добавил: «Это то, чего заслуживает сообщество Xbox, и я рад, что мы продолжаем развивать эти отношения».

Ninja Gaiden 4 выйдет этой осенью и будет доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. В первый же день игра станет частью Game Pass, что гарантирует широкий доступ к долгожданному продолжению.