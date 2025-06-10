Физические издания Ninja Gaiden 4 и The Outer Worlds 2 для Xbox - это цифровые коды игр

Решение Microsoft начать выпускать игры за $80 начиная с The Outer Worlds 2 уже вызвало немало споров, но еще больше обсуждений вызывает то, как Xbox собирается выпускать игры на физических носителях в 2025 году. В частности, речь идет о The Outer Worlds 2 и Ninja Gaiden 4, каждая из которых получит физическую копию на PS5, но не на Xbox.

В розничной сети Best Buy доступны The Outer Worlds 2: Premium Edition и еще одна игра от Xbox Game Studios - Ninja Gaiden 4: Deluxe Edition, которые продаются в виде «кода в коробке» ( тогда как их PS5-аналоги будут на дисках). Пометка «Digital Game Code» содержится на коробке с игрой, как можно убедиться на приведенном ниже изображении:

Стоит отметить, что подобная тенденция началась еще в начале этого года: аналогичный релиз получила Avowed от Xbox. Однако это вполне логично, учитывая стратегию Xbox Play Anywhere, которая означает, что вы можете играть в свою версию игры в любом месте, при наличии Game Pass или цифровой версии игры.

Напомним, что Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября, а The Outer Worlds 2 - 29 октября этого года.