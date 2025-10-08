Готовьте свои SSD: на Xbox и ПК стала доступна предзагрузка Ninja Gaiden 4

Все ближе и ближе возвращение Рю Хаябуса. С сегодняшнего дня Microsoft открыла доступ к предзагрузке Ninja Gaiden 4 — долгожданного слэшера, разработанная студиями Team Ninja и PlatinumGames. Игроки уже могут начать предзагрузку как на консолях Xbox Series, так и на ПК в Xbox Store.

Размер Ninja Gaiden 4 в версии для Xbox Series составляет 36,82 ГБ, а для ПК в Microsoft Store — 54,9 ГБ. Разница в размере обусловлена наличием HD текстур и дополнительных ресурсов в версии для ПК. В обоих случаях загрузка может быть запущена из меню игры в приложении Xbox или непосредственно из цифрового магазина.

Ninja Gaiden 4 - это прямое продолжение третьей части серии. События игры происходят в Токио, куда вернулся Темный Дракон, погрузив город в хаос. Главный герой игры - Якумо, молодой ниндзя из клана Воронов (англ. Raven), соперничающего с кланом Хаябуса. Задача главного героя — противостоять поклоняющимся крылатому дракону культистам из Divine Dragon Order и освободить японскую столицу от их влияния, а также сразиться с самим Рю Хаябуса, главным героем трех предыдущих частей серии. И хотя в этой части главную роль получил Якумо, на протяжении всей истории появляется и Рю; время от времени в игре можно взять его под свой контроль.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. По оценкам, прохождение игры займет от 15 до 20 часов, из которых около 7-9 часов вы будете играть за Рю.