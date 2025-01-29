Именно Фил Спенсер предложил объединить усилия Team Ninja и PlatinumGames для создания Ninja Gaiden 4

Продюсер Ninja Gaiden 4 Фумихико Ясуда раскрыл интересные подробности о создании проекта. В интервью Game Watch он рассказал, что идея объединить усилия Team Ninja и PlatinumGames исходила от Фила Спенсера.

По словам Ясуды, Team Ninja давно размышляла о возвращении серии, но не могла определиться с концепцией. В этот момент президент Koei Tecmo Хисаси Коинума и глава PlatinumGames Атсуши Инаба, будучи давними друзьями, обсудили возможность сотрудничества. В итоге Спенсер предложил объединить усилия трех компаний: PlatinumGames, Koei Tecmo и Microsoft для разработки новой игры.

После этого Фил Спенсер из Microsoft предложил трем компаниям - PlatinumGames, Koei Tecmo и Microsoft - вместе поработать над новой номерной игрой в серии Ninja Gaiden, и так начался этот проект. Мы сами разрабатывали экшены, но поскольку нам предстояло сделать новый Ninja Gaiden впервые за десять лет, PlatinumGames уже создала ряд отличных экшенов, таких как Bayonetta и NieR: Automata, мы захотели поработать с ними, и так началось сотрудничество

Такое партнерство выглядит логичным: Team Ninja обладает огромным опытом в создании экшенов, а PlatinumGames известна по таким динамичным играм, как NieR: Automata и Bayonetta. Спенсер также отметил, что переговоры о разработке Ninja Gaiden 4 начались еще шесть-семь лет назад.

Игра выйдет осенью на PC, PS5 и Xbox Series X/S, а также будет доступна в Game Pass. В новой части появится новый протагонист — молодой ниндзя Якума из клана Ворона, но Рю Хаябуса также сыграет важную роль в сюжете.