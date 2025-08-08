Ninja Gaiden 4 будет работать со скоростью 120 FPS на Xbox Series X

Как сообщил Windows Central, в Ninja Gaiden 4 будет возможность выйти за пределы стандартных 60 FPS на Xbox Series X и достичь 120 FPS, правда, для этого нужно будет снизить качество графики. Благодаря этой опции игроки смогут выбрать, что для них важнее: качество или фреймрейт. Что касается Xbox Series S, то здесь частота останется на уровне 60 FPS, что все равно является большим достижением для данной консоли.

Возможность выбора всегда приветствуется, и ее расширение можно считать еще одним стимулом для нас, игроков. В конце концов, именно нам предстоит насладиться новой игрой, которая выглядит потрясающе в каждом трейлере, который выходит.

Год ниндзя неуклонно продолжается. Путь был нелегким, но все же у нас есть все необходимое, чтобы утверждать, что 2025 год стал потрясающим для возвращения этой легендарной саги.Как качество, так и разнообразие — на высоте. Начало года ознаменовалось выходом Ninja Gaiden 2 Black, великолепного и жестокого ремастера. Совсем недавно вышла новая 2D-игра Ninja Gaiden: Ragebound, а в октябре этого года состоится возвращение культовой серии от Team Ninja — Ninja Gaiden 4.

Ninja Gaiden 4 разрабатывается силами нескольких компаний: Koei Tecmo и Team Ninja координируют работу PlatinumGames, а издателем игры выступает Xbox Game Studios.

Релиз Ninja Gaiden 4 запланирован на 21 октября 2025 года на Xbox Series X|S, Windows PC (Steam и Xbox PC) и PlayStation 5. Как и все игры от Xbox, стандартная версия будет доступна в первый день в Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass.