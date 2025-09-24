Ninja Gaiden 4: Древнее искусство ковки катаны оживает в новом видео

Xbox Game Studio, Koei Tecmo, Team Ninja и PlatinumGames представили новое видео, посвященное созданию легендарного оружия для Ninja Gaiden 4. В сотрудничестве с мастером-мечником Юя Наканиси и кузницей Masahiro Tantoujou Sword Forge разработчики воссоздали в реальной жизни Меч Дракона Рю Хаябуса и Меч Такеминаката Якумо, демонстрируя процесс ковки и закалки катан.

Наканиси делится историей катаны и своим подходом к работе. «Катаны появились около 900 лет назад, в конце периода Хэйан. Самураи вкладывали в них жизнь и гордость, ниндзя ценили практичность», — объясняет мастер. Он подробно показывает процесс: от ковки и сгибания металла до закалки, заточки и гравировки. Особое внимание уделяется деталям: Красная катана Рю выглядит массивной и величественной, а Синий меч Якумо — изящным, с украшением в виде расправленного ворона. «Через катану я хотел показать характер персонажей. Если игроки поймут их личности, это будет моя цель», — добавляет Наканиси.

Игра разрабатывается для PC, PS5 и Xbox Series X/S и выйдет 21 октября. Играбельная демоверсия была доступна на Gamescom 2025, где показали оружие — от катан до сверлового копья и сюрикен — и разнообразных врагов.