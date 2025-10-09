Ninja Gaiden 4 и Pax Dei: Microsoft объявила свежие пополнения Xbox Game Pass

Microsoft представила новую подборку игр, которые появятся в Xbox Game Pass до 21 октября. В список вошли как легендарные классические проекты, так и громкие новинки — среди них Baldur’s Gate и Baldur’s Gate 2: Enhanced Edition, долгожданный Ninja Gaiden 4 и амбициозная MMO Pax Dei.

Игроки уже могут оценить Supermarket Simulator, а 9 октября к подписке добавятся переиздания культовых Baldur’s Gate. 14 октября выйдет The Casting of Frank Stone — хоррор во вселенной Dead by Daylight. 15 октября будет особенно насыщенным: сразу несколько проектов — Ball x Pit, The Grinch: Christmas Adventures, Eternal Strands и He Is Coming — появятся на ПК и консолях.

На следующий день, 16 октября, в Game Pass заглянет социальная MMO Pax Dei, обещающая масштабный мир, построенный на взаимодействии игроков. 17 октября выйдет Keeper — симпатичная стратегия с элементами менеджмента. Завершат месяц два громких релиза: динамичный экшен Evil West и Ninja Gaiden 4, которые поступят в сервис 21 октября.

Однако вместе с новинками часть игр покинет подписку. Уже 15 октября каталог покинут Cocoon, Core Keeper и Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed.

Ранее, в начале октября, Microsoft провела масштабное обновление Xbox Game Pass, изменив структуру тарифов и подняв стоимость в ряде регионов. Решение вызвало неоднозначную реакцию среди игроков, однако компания уверена, что регулярные пополнения библиотеки — такие, как октябрьская подборка — оправдывают обновлённую цену подписки.