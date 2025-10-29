ЧАТ ИГРЫ
Ninja Gaiden 4 21.10.2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
7.6 113 оценок

Ninja Gaiden 4 получила патч, исправляющий проблемы с рендерингом и катсценами

Gruz_ Gruz_

Team Ninja и PlatinumGames выпустили обновление версии 1.002 для Ninja Gaiden 4, вносящее ряд важных исправлений и оптимизаций на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК (Steam и Microsoft Store).

В обновлении устранена серия проблем с визуальным рендерингом, влияющих на определенные катсцен, которые возникали при изменении графических настроек игроками при заблокированном разрешении. Дополнительные исправления устраняют проблемы растянутого изображения, которые возникали при выборе несоответствующих соотношений сторон в полноэкранном режиме.

Для игроков на ПК обновление вводит новые улучшения качества жизни, в том числе систему диалоговых окон с информацией о сбоях, которая предоставляет подробные сведения об ошибках при работе на процессорах без поддержки AVX2, а также функцию, предотвращающую переход системы в спящий режим во время сюжетных роликов.

Ninja Gaiden 4 доступна на PS5, Xbox Series X|S и PC.

Комментарии:  2
jax baron

И неделе не прошла ......хотя стапэ

VIGITAL ART

Часок побегал удалил. Лучше ДМС перепройти. Фанатам просьба не трястись🙃

