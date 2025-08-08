Ninja Gaiden 4 получила превью от игровых порталов и новые геймплейные ролики

Ninja Gaiden 4 — это возвращение классической серии hack and slash, разработкой которой теперь занимается PlatinumGames. Крупнейшие игровые порталы недавно получили возможность протестировать игру и поделились своими впечатлениями, включая ранее не публиковавшиеся геймплейные видео.

Игровые порталы хвалят Ninja Gaiden 4 за его плавные, быстротечные и техничные бои, а также за хорошее разнообразие стилей двух игровых персонажей: Якумо (проворный и современный) и Рю Хаябуса (точный и традиционный).

Боссы были признаны сложными и креативными. Среди других достоинств игры были отмечены запоминающиеся сцены и отличный реплей-фактор, позволяющий переиграть любой уровень с любым из главных героев по вашему выбору.

Редко когда можно ждать игру более десяти лет, и когда она наконец выходит, оказывается, что она соответствует всем твоим ожиданиям и даже превосходит их. Но пока что Ninja Gaiden 4 именно такой игрой и является.

— IGN

Ninja Gaiden 4 — это потрясающее возвращение культовой серии от Team Ninja. За 12 лет, прошедших с момента выхода Ninja Gaiden 3, Team Ninja усовершенствовала игровой процесс больше, чем в трех предыдущих играх вместе взятых, и представила нового персонажа, который по игровому опыту не уступает легендарному ниндзя. Играть в Ninja Gaiden 4 было как ездить на велосипеде, но в то же время это было как будто я впервые играл в эту серию. Ninja Gaiden 4 обещает стать обязательной игрой, и я с огромным нетерпением жду возвращения легенды в октябре этого года.

— CGMagOnline

Я был невероятно воодушевлен временем, проведенным за Ninja Gaiden 4. Team Ninja и PlatinumGames, очевидно, прилагают все усилия, чтобы игра соответствовала лучшим достижениям серии, таким как Ninja Gaiden II Black. У меня нет никаких претензий к тому, во что я играл. Все самое важное на данный момент уже есть. Бои невероятно хороши и кровавы, и камера не мешает. Бег по стенам с помощью крюка делает передвижение по существу увлекательным элементом экшена. Рю и новичок Якумо невероятно стильны, и их освоение доставляет огромное удовольствие.

— CheckpointGaming

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также будет доступна в Xbox Game Pass со дня релиза.