Ninja Gaiden 4 получила рейтинг M18 за насилие, кровь и взрослые темы

Предстоящая приключенческая игра Ninja Gaiden 4 получила официальный возрастной рейтинг, предлагающий подробное представление о взрослых темах и элементах, которые игроки могут ожидать, когда игра выйдет в конце этого года. Разработанная в сотрудничестве между Team Ninja и PlatinumGames и издаваемая Xbox Game Studios, игра получила рейтинг M18 за частое изображение насилия и крови.

Игровой процесс происходит от третьего лица, где игроки ведут Якумо через ряд опасных миссий. Они включают в себя исследование и стремительные бои с различными врагами, включая ниндзя, футуристических роботов и потусторонних существ. Каждый этап завершается напряженной битвой с боссом, отличительной чертой серии, где победа над грозным противником необходима для продвижения по сюжету.

Согласно сводке рейтинга, Ninja Gaiden 4 представляет собой жестокие и высоко стилизованные боевые сцены, отмеченные обильным насилием и кровью. Игроки будут использовать множество смертоносного оружия, такого как катаны, боевые молоты и когти, чтобы расчленять, обезглавливать и измельчать врагов. Бои подчеркиваются обильными эффектами крови и частями тел, разбросанными по локации. Эти изображения соответствуют стандартам классификации M18, которые допускают реалистичное изображение тяжелых травм, расчленения и смерти, нанесенных гуманоидным персонажам.

Помимо жестокого контента, рейтинговая комиссия также подчеркнула наличие сексуализированных дизайнов персонажей. Некоторые женские персонажи в игре появляются в нарядах, которые явно демонстрируют декольте, хотя рейтинг отмечает, что прямой наготы нет. Более того, сценарий игры включает в себя периодическое использование ненормативной лексики, в частности ругательства «f**k», что способствует ее взрослому рейтингу.

Ninja Gaiden 4 знаменует собой седьмую основную часть в легендарной серии Ninja Gaiden от Koei Tecmo. Глобальный релиз запланирован на 21 октября 2025 года на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows.