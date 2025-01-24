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Ninja Gaiden 4 Осень 2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
9.4 5 оценок

Ninja Gaiden 4 получила страницу в Steam: игра будет переведена на русский язык

AceTheKing
Новости
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Сегодня в ходе мероприятия Xbox Developer_Direct студии Team Ninja и Platinum Games официально анонсировали Ninja Gaiden 4:

Team Ninja и Platinum Games представили брутальный трейлер четвертой части Ninja Gaiden

Разработчики уже завели для игры страницу в магазине Steam, на которой появилось описание и скриншоты. На странице указано, что игра получит официальный текстовый перевод на русский язык - всего игра будет переведена на 12 языков. При этом игра получит озвучку на английском и японском языках.

Ninja Gaiden 4 выйдет этой осенью на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Так же игра будет доступна в Game Pass.

5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Жаль ремейк 2ки переводом почему то обделили // Иван Страждин

6
shecter

Наконец-то Гайден вернулся с полноценной игрой и в виде слэшера,а не любимыми КоиТекмо соулслайками,осталось дождаться DOA,надеюсь серия не загнётся в виде поганой гачи.

1
Brock_Harrison

Рано радуетесь, то что написано что будет русский не значит что реально будет, это просто заглушка как во всех играх в стим, обещать не значит жениться, тут тоже самое, рано радуетесь, выйдет игра тогда посмотрите будет ли там локализация или нет но а щас рано радоваться.

-6
My life is a game

не выглядит как заглушка

5
Бэтмен из Блавикена

Я не понял: стоит радоваться или нет?

2
Brock_Harrison Бэтмен из Блавикена

пока не стоит радоваться.

-1
SteadyMorgathus Бэтмен из Блавикена

Радуемся ,но не сильно.С настороженностью)

3
6363 Бэтмен из Блавикена

стоит

0