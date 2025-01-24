Ninja Gaiden 4 получила страницу в Steam: игра будет переведена на русский язык

Сегодня в ходе мероприятия Xbox Developer_Direct студии Team Ninja и Platinum Games официально анонсировали Ninja Gaiden 4:
Разработчики уже завели для игры страницу в магазине Steam, на которой появилось описание и скриншоты. На странице указано, что игра получит официальный текстовый перевод на русский язык - всего игра будет переведена на 12 языков. При этом игра получит озвучку на английском и японском языках.
Ninja Gaiden 4 выйдет этой осенью на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Так же игра будет доступна в Game Pass.
Жаль ремейк 2ки переводом почему то обделили // Иван Страждин
Наконец-то Гайден вернулся с полноценной игрой и в виде слэшера,а не любимыми КоиТекмо соулслайками,осталось дождаться DOA,надеюсь серия не загнётся в виде поганой гачи.
Рано радуетесь, то что написано что будет русский не значит что реально будет, это просто заглушка как во всех играх в стим, обещать не значит жениться, тут тоже самое, рано радуетесь, выйдет игра тогда посмотрите будет ли там локализация или нет но а щас рано радоваться.
не выглядит как заглушка
Я не понял: стоит радоваться или нет?
пока не стоит радоваться.
Радуемся ,но не сильно.С настороженностью)
стоит