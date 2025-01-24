Ninja Gaiden 4 получила страницу в Steam: игра будет переведена на русский язык

Сегодня в ходе мероприятия Xbox Developer_Direct студии Team Ninja и Platinum Games официально анонсировали Ninja Gaiden 4:

Разработчики уже завели для игры страницу в магазине Steam, на которой появилось описание и скриншоты. На странице указано, что игра получит официальный текстовый перевод на русский язык - всего игра будет переведена на 12 языков. При этом игра получит озвучку на английском и японском языках.

Ninja Gaiden 4 выйдет этой осенью на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Так же игра будет доступна в Game Pass.