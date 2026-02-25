ЧАТ ИГРЫ
Ninja Gaiden 4 21.10.2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
7.6 156 оценок

Ninja Gaiden 4 получит крупное DLC уже 4 марта - три главы и новый режим

butcher69 butcher69

Компании Xbox Game Studios, Team NINJA и PlatinumGames анонсировали выход загружаемого дополнения «The Two Masters» для Ninja Gaiden 4. Релиз состоится 4 марта, а доступ к контенту получат владельцы Deluxe Edition и Deluxe Upgrade.

DLC добавит в кампанию три новые главы, два вида оружия — косу «Solitaire» для Якумо и перчатки «Jakotsumon» для Рю, а также новых врагов, испытания и режим «Abyssal Road».

Основная игра выйдет 21 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Microsoft Store) и будет доступна подписчикам Game Pass.

Dark1994

Топ слешер, давно так не кайфовал

7
Foreignberg

Жаль, что продолжения наверное лет 10-20 не видать или вообще никогда.

1
Dark1994 Foreignberg

Скорее всего, но благо длсшки хотя бы будут)

InfinityDance

Действительно. Боёвка -чистый адреналин. Такого сейчас нет на рынке вообще из современных игр.

Samwise Gamgee

оружие для Рию это главное что надо от dlc

4
AlexFoRestor
Основная игра выйдет 21 октября

так она вышла уже

1
Retro_Gamer

Легендарная серия.