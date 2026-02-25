Ninja Gaiden 4 получит крупное DLC уже 4 марта - три главы и новый режим

Компании Xbox Game Studios, Team NINJA и PlatinumGames анонсировали выход загружаемого дополнения «The Two Masters» для Ninja Gaiden 4. Релиз состоится 4 марта, а доступ к контенту получат владельцы Deluxe Edition и Deluxe Upgrade.

DLC добавит в кампанию три новые главы, два вида оружия — косу «Solitaire» для Якумо и перчатки «Jakotsumon» для Рю, а также новых врагов, испытания и режим «Abyssal Road».

Основная игра выйдет 21 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Microsoft Store) и будет доступна подписчикам Game Pass.