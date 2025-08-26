Ninja Gaiden 4 станет доступнее для новичков, но сохранит фирменную жестокую динамику

Team Ninja и PlatinumGames уверяют: новая часть Ninja Gaiden не только продолжит традицию безжалостного экшена, но и откроется для тех, кто раньше лишь слышал о её сложности.

По словам Масакадзу Хираямы, в Ninja Gaiden 4 появится Hero Mode — режим для новичков с автоуклонением, автозащитой и упрощённым выполнением сложных комбинаций. При этом игроки смогут гибко настраивать помощь: выключать ассисты по мере того, как становятся опытнее, или даже менять уровень сложности «на лету». Так разработчики хотят, чтобы каждый мог «тренировать себя» и постепенно приближаться к настоящему «некрещёному аду» серии.

Вместе с этим студии обещают расширение боевой системы. Ключевая новинка — Bloodraven form, предложенная PlatinumGames: зрелищные приёмы, которые интегрированы в привычный цикл «расчленение — добивание — эссенция — ульта». Также появились Just Guard и Just Dodge, добавляющие глубины в противостоянии с врагами и особенно в боях с боссами.

Что до сюжета, то Ninja Gaiden 4 станет самостоятельной историей. Новым героем будет Якумо — более «стильный» и хитроумный ниндзя, в то время как культовый Рю Хаябуса сохранит свою роль символа франшизы и будет доступен для полноценного прохождения. После завершения кампании откроется режим испытаний глав, позволяющий перепроходить любую миссию за обоих персонажей.

Хираяма подчеркнул: выбор PlatinumGames в качестве партнёра был сделан ради их фирменного «стильного экшена», который дополнил традиционную точность и жёсткость Ninja Gaiden.

Релиз Ninja Gaiden 4 состоится 21 октября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.