Ninja Gaiden 4 стартовала в Steam с пиком в 11 тыс игроков и 87% положительных отзывов

«Год ниндзя» достигает своего апогея: Team Ninja и PlatinumGames выпустили ещё одну невероятно сложную и невероятно увлекательную игру в жанре hack & slash. После того, как Ninja Gaiden 2 Black и Ninja Gaiden Ragebound проложили путь, наконец-то появилось главное блюдо: Ninja Gaiden 4 вышла сегодня на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
С момента выхода игры прошло уже некоторое время, и уже появились пользовательские обзоры Ninja Gaiden 4 в Steam. И, как оказалось, возвращение не только долгожданное, но и тепло принятое. На момент написания статьи рейтинг игры составляет 87% на основе 930 обзоров. Пиковый онлайн достиг 11 тыс игроков.
Хотя Ninja Gaiden 4, возможно, и не является новаторской и эволюционной игрой, можно с уверенностью сказать, что она заслуживает места среди лучших hack & slash-игр.
Ну это явный "успех". Побольше главное уделяйте внимания всяким ноунеймам на главных ролях и тогда точно потолок в 5000 пробьёте.😁
А мне просто кажется любителей такого геймплея осталось не так много. Я сам прохожу с удовольствием все соулсы, мне это по кайфу, ну вот такие слешеры - это истинный хард, не могу я их осилить.
графона нет - а оптимезация странная то вообще нет то всё норм - и самое главное каждый запуск игры по разному