Ninja Gaiden 4 стартовала в Steam с пиком в 11 тыс игроков и 87% положительных отзывов

«Год ниндзя» достигает своего апогея: Team Ninja и PlatinumGames выпустили ещё одну невероятно сложную и невероятно увлекательную игру в жанре hack & slash. После того, как Ninja Gaiden 2 Black и Ninja Gaiden Ragebound проложили путь, наконец-то появилось главное блюдо: Ninja Gaiden 4 вышла сегодня на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

С момента выхода игры прошло уже некоторое время, и уже появились пользовательские обзоры Ninja Gaiden 4 в Steam. И, как оказалось, возвращение не только долгожданное, но и тепло принятое. На момент написания статьи рейтинг игры составляет 87% на основе 930 обзоров. Пиковый онлайн достиг 11 тыс игроков.

Хотя Ninja Gaiden 4, возможно, и не является новаторской и эволюционной игрой, можно с уверенностью сказать, что она заслуживает места среди лучших hack & slash-игр.