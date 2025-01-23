Ninja Gaiden 4 завершена на 70-80 % и находится на стадии полировки

В беседе с Xbox Wire продюсер и директор PlatinumGames Юдзи Накао сообщил, что на данный момент работа над игрой завершена на 70-80 процентов, и команда приступает к фазе полировки. «Мы продолжим тесно сотрудничать с Team NINJA, чтобы каждая деталь соответствовала ожиданиям фанатов». Больше деталей будет раскрыто, чтобы помочь игрокам «понять, насколько увлекательной и захватывающей является эта игра», так что следите за новостями.
Что немаловажно, возможно, до релиза будет шанс попробовать игру на практике. Глава Team Ninja Фумихико Ясуда (Fumihiko Yasuda) также сказал, что разработчик «ищет способы предоставить вам возможность получить практический опыт».
Предрелизная демоверсия не является чем-то из ряда вон выходящим - Nioh 1, Nioh 2 и Wo Long: Fallen Dynasty все получили подобную возможность. Rise of the Ronin также получила демо-версию, но это было уже после релиза.
Ninja Gaiden 4 выйдет этой осенью на Xbox Series X/S, PS5 и PC, и сразу после релиза появится в Game Pass. Кроме того, Team Ninja сегодня выпустила Ninja Gaiden 2 Black для Xbox Series X/S и Game Pass.
До релиза пара месяцев, а у них готовность 70-80%. Они ее за год на коленке что ли собрали?
Она и на вид выглядит простенько и дешево, особенно на фоне NGB2, вполне возможно продолжительность будет около 10 часов и ниже
Ну, видимо поэтому и скинули анонс ремейка второго блэка - подкопить баблосики на нг4.
За 1.5 месяца анонсировано 3 игры в серии. Жесть конечно.
Ёшкин кочерёшкин. Новый Гайден от Platinum?! Ну это предзаказ
Предзаказал торрент эдишн.
На PS5. Deluxe edition
Брать в наше время предзаказы, признак слабоумия. Огромное количество некогда великих франшиз, которые получили столь "долгожданные" продолжения оказались просто жалкими подделками.
Ждём!!!.
Мне вроде всего 25 ерс олд, я не то что играть в такие быстрые игры уже не могу, мне даже физически больно смотреть. Та же фигня с фантом Блейд, вроде красиво но прям глаза режет.
мне 34 и я только в такие играю рано ты постарел