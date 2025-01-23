Ninja Gaiden 4 завершена на 70-80 % и находится на стадии полировки

В беседе с Xbox Wire продюсер и директор PlatinumGames Юдзи Накао сообщил, что на данный момент работа над игрой завершена на 70-80 процентов, и команда приступает к фазе полировки. «Мы продолжим тесно сотрудничать с Team NINJA, чтобы каждая деталь соответствовала ожиданиям фанатов». Больше деталей будет раскрыто, чтобы помочь игрокам «понять, насколько увлекательной и захватывающей является эта игра», так что следите за новостями.

Что немаловажно, возможно, до релиза будет шанс попробовать игру на практике. Глава Team Ninja Фумихико Ясуда (Fumihiko Yasuda) также сказал, что разработчик «ищет способы предоставить вам возможность получить практический опыт».

Предрелизная демоверсия не является чем-то из ряда вон выходящим - Nioh 1, Nioh 2 и Wo Long: Fallen Dynasty все получили подобную возможность. Rise of the Ronin также получила демо-версию, но это было уже после релиза.

Ninja Gaiden 4 выйдет этой осенью на Xbox Series X/S, PS5 и PC, и сразу после релиза появится в Game Pass. Кроме того, Team Ninja сегодня выпустила Ninja Gaiden 2 Black для Xbox Series X/S и Game Pass.