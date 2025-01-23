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Ninja Gaiden 4 Осень 2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
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Ninja Gaiden 4 завершена на 70-80 % и находится на стадии полировки

Gruz_
Новости

В беседе с Xbox Wire продюсер и директор PlatinumGames Юдзи Накао сообщил, что на данный момент работа над игрой завершена на 70-80 процентов, и команда приступает к фазе полировки. «Мы продолжим тесно сотрудничать с Team NINJA, чтобы каждая деталь соответствовала ожиданиям фанатов». Больше деталей будет раскрыто, чтобы помочь игрокам «понять, насколько увлекательной и захватывающей является эта игра», так что следите за новостями.

Что немаловажно, возможно, до релиза будет шанс попробовать игру на практике. Глава Team Ninja Фумихико Ясуда (Fumihiko Yasuda) также сказал, что разработчик «ищет способы предоставить вам возможность получить практический опыт».

Предрелизная демоверсия не является чем-то из ряда вон выходящим - Nioh 1, Nioh 2 и Wo Long: Fallen Dynasty все получили подобную возможность. Rise of the Ronin также получила демо-версию, но это было уже после релиза.

Состоялся анонс ремейка Ninja Gaiden 2 Black на движке Unreal Engine 5: игра станет доступна уже сегодня

Ninja Gaiden 4 выйдет этой осенью на Xbox Series X/S, PS5 и PC, и сразу после релиза появится в Game Pass. Кроме того, Team Ninja сегодня выпустила Ninja Gaiden 2 Black для Xbox Series X/S и Game Pass.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
prorock

До релиза пара месяцев, а у них готовность 70-80%. Они ее за год на коленке что ли собрали?

6
Night Driving Avenger

Она и на вид выглядит простенько и дешево, особенно на фоне NGB2, вполне возможно продолжительность будет около 10 часов и ниже

0
Sider999

Ну, видимо поэтому и скинули анонс ремейка второго блэка - подкопить баблосики на нг4.

3
Victor_von_Ion

За 1.5 месяца анонсировано 3 игры в серии. Жесть конечно.

0
Gradient_Zero

Ёшкин кочерёшкин. Новый Гайден от Platinum?! Ну это предзаказ

0
Нейтан Дрейк

Предзаказал торрент эдишн.

-3
Gradient_Zero Нейтан Дрейк

На PS5. Deluxe edition

0
FatalleZ

Брать в наше время предзаказы, признак слабоумия. Огромное количество некогда великих франшиз, которые получили столь "долгожданные" продолжения оказались просто жалкими подделками.

0
SOLUS5678

Ждём!!!.

0
СнопакДоминатор

Мне вроде всего 25 ерс олд, я не то что играть в такие быстрые игры уже не могу, мне даже физически больно смотреть. Та же фигня с фантом Блейд, вроде красиво но прям глаза режет.

-6
MagneticEnnio

мне 34 и я только в такие играю рано ты постарел

1