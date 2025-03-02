Ninja Gaiden отмечает 21-у годовщину: в Team NINJA уверены в будущем франшизы

Начало 2025 года стал приятной неожиданностью для поклонников Ninja Gaiden и фанатов жанра слэшеров. После долгого затишья Team NINJA наконец-то подтвердила возвращение культовой серии хардкорных экшенов. В январе вышел графический ремастер Ninja Gaiden 2 Black, который был тепло принят как давними фанатами, так и новичками. А главным событием стал анонс Ninja Gaiden 4 — новой основной игры серии, разрабатываемой в сотрудничестве с PlatinumGames. Сегодня серия Ninja Gaiden

отмечает юбилей и разработчики поздравили геймеров с этим праздником.

Мы наконец можем поделиться с вами новыми разработками по серии, благодаря вашей поддержке и страсти.

— отметил глава Team NINJA Фумихико Ясуда.

Но этим новости не ограничиваются. Студия также представила Ninja Gaiden: Ragebound — игру в стиле beat 'em up, разрабатываемую Dotemu и The Game Kitchen. Этот проект обещает расширить вселенную Ninja Gaiden и предложить новый взгляд на динамичные сражения.

Мы дорожим фирменными качествами этой серии — ощущением стремительных боевых приемов против безжалостных врагов. Наши игры останутся верны этим традициям и предложат захватывающий опыт как для давних поклонников, так и для новичков, только начинающих знакомство с миром ниндзя.

— добавил Ясуда.

Авторы франшизы уверены, что серия вполне может получить "второе дихания" даже после такого длительного перерыва. Студия приложит максимальные усилия чтобы не разочаровать игроков и проверить это можно будет уже скоро. Выход Ninja Gaiden 4 запланирован на осень 2025 года.