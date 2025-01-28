Новые детали и снимки экрана Ninja Gaiden 4 из интервью разработчиков для Famitsu

Спустя 13 лет после выхода последней номерной части легендарной серии, в этом году серия самых скоростных экшенов обещает вернуться в виде Ninja Gaiden 4. В рамках недавнего интервью для Famitsu разработчики из Team NINJA (Koei Tecmo) и PlatinumGames поделились новыми деталями о проекте, а также представили эксклюзивные скриншоты.

В большей степень во время разговора с японскими журналистами разработчики озвучили уже известную информацию, но с более детальным описанием некоторых аспектов и особенностей производства новой игры. Авторы вновь подчеркнули, что разработка Ninja Gaiden 4 ведется уже более пяти лет, а ключевым событием для всего производства стало привлечение PlatinumGames – создателей Bayonetta и NieR: Automata. По словам продюсера Фумихико Ясуды (Team NINJA), решение о сотрудничестве было обусловлено желанием привнести в серию свежие идеи, при этом сохранив ее хардкорный стиль.

Продюсер и директор от PlatinumGames Юдзи Накао отметил, что он сам является давним фанатом Ninja Gaiden, и студия приложила максимум усилий, чтобы совместить классический стиль серии с фирменной зрелищностью и динамикой PlatinumGames.

Одним из самых обсуждаемых аспектов стал новый главный герой — молодой ниндзя Якумо, представляющий клан Воронов. В отличие от Рю Хаябусы, символа клана Соколов, Якумо — еще не мастер, а лишь претендент на звание великого ниндзя. Разработчики подчеркивают, что их столкновение — ключевой сюжетный элемент игры.

Тем не менее, Рю Хаябуса остается играбельным персонажем, и его роль в истории будет не менее значимой, чем у Якумо. Судя по представленным кадрам, в игре можно ожидать эпичных дуэлей между двумя героями.

Один из свежих геймплейных элементов — "Кровавое клинковое ниндзюцу", техника Якумо, позволяющая разрезать врагов мощными комбо-ударами, сопровождающимися эффектными вспышками красного света и иероглифами. Также разработчики намекнули, что в игре появятся новые виды оружия, вертикальные бои и ускоренные парирования, повышающие динамику сражений.

Особое внимание уделено физике движений и атак, что делает каждое столкновение напряженным и зрелищным. Разработчики уверяют, что геймплей сохранит традиционную сложность Ninja Gaiden, но предложит новые способы взаимодействия с противниками.

Ninja Gaiden 4 выйдет осенью 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X. Кроме того, игра будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня релиза.