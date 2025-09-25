Новый трейлер Ninja Gaiden 4 посвятили глубокой настройке сложности с демонстрацией хардкорного режима Master Ninja

Игроки смогут выбирать до четырех уровней, включая самый маленький под названием Hero Mode. Он включает в себя автопарирования и уклонения, а его цель просто погрузить игрока в историю.

Platinum Games также подтвердила, что в игре будет отдельный режим тренировки, где вы сможете попрактиковаться на врагах перед настоящими испытаниями.

Ну и под конец показали один из ранних файтов на Master Ninja, где ИИ врагов максимально агрессивен, а боевые единицы атакуют все вместе.

Релиз Ninja Gaiden 4 состоится 21 октября на PS5, Xbox Series S|X и PC.