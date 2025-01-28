PlatinumGames о Ninja Gaiden 4: "Мы делаем ее не для Team Ninja, а совместно с ними"

Прошлая неделя оказалась знаковой для поклонников экшен-игр: Team Ninja и PlatinumGames неожиданно анонсировали совместную работу над Ninja Gaiden 4. Новая часть легендарной серии появится на PC, PS5 и Xbox осенью 2025 года.

Ранее Team Ninja из Koei Tecmo допускала возможность передачи разработки другой студии, однако выбор в пользу PlatinumGames, создателей Bayonetta и NieR: Automata, стал неожиданным шагом. Решение об объединении усилий стало возможным благодаря крепким связям между Хисаси Коинумой, президентом Koei Tecmo Games, и Ацуси Инабой, генеральным директором PlatinumGames. Согласие на сотрудничество также дал Фил Спенсер из Microsoft, что добавило проекту международный масштаб.

Согласно интервью для GameWatch, Юдзи Накао из PlatinumGames и Фумихико Ясуда из Team Ninja поделились подробностями взаимодействия. Ясуда объяснил, что Team Ninja уже имеет опыт работы с чужими IP и доверия своих франшиз другим разработчикам. Именно этот опыт вдохновил их на сотрудничество с PlatinumGames. Накао, в свою очередь, отметил, что цель двух студий — не просто разделить обязанности, а создать Ninja Gaiden 4 вместе, сохраняя дух оригинала и добавляя элементы, которые каждая из сторон не смогла бы реализовать в одиночку.

Сохранение идентичности серии стало приоритетом. Накао, будучи поклонником Ninja Gaiden, подчеркнул, что PlatinumGames стремилась сохранить быстрый геймплей, акробатические приемы и напряженные сражения, характерные для серии. При этом в игру добавлены яркие элементы, присущие играм PlatinumGames: броскость, преувеличения и сильные контрасты между моментами напряжения и облегчения. Разработчики называют это подходом, который создает ощущение «катарсиса» у игроков.

Несмотря на участие PlatinumGames, Team Ninja остается активно вовлеченной в процесс. В разработке участвуют Кохей Сибата, продюсер Ninja Gaiden: Master Collection, и Масаказу Хираяма, геймдиректор Wo Long: Fallen Dynasty.

Ninja Gaiden 4 обещает стать симбиозом лучших идей двух студий и вывести серию на новый уровень, объединяя классическую механику с инновациями. Точная дата выхода пока неизвестна, но разработка находится на продвинутой стадии.