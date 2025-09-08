PlatinumGames полностью занимается разработкой Ninja Gaiden 4, Team Ninja лишь курирует проект

PlatinumGames практически полностью руководит разработкой Ninja Gaiden 4, а Team Ninja выступает исключительно в роли руководителя проекта. Эту информацию продюсеры Юдзи Накао и Масакадзу Хираяма раскрыли в недавнем интервью Eurogamer, рассказав о том, как проходит сотрудничество двух студий над долгожданным боевиком.

С момента первого анонса Ninja Gaiden 4 многие фанаты размышляли о разделении обязанностей между двумя известными командами, особенно учитывая, что в игре два разных главных героя: новичок Якумо и ветеран Рю Хаябуса. Предполагалось, что каждая студия будет отвечать за своего персонажа.

Однако Масакадзу Хираяма, продюсер Team Ninja, пояснил, что разработкой «полностью» занимается PlatinumGames. Роль Team Ninja, создателей франшизы, ограничивается контролем и консультированием по творческому процессу, ежедневным тестированием новых версий игры и предоставлением отзывов.

Такой подход означает, что Ninja Gaiden 4, по сути, будет представлять собой интерпретацию классической серии от PlatinumGames, при этом следуя основным принципам, заложенным Team Ninja. Такое сочетание обещает объединить лучшее из обоих миров для поклонников экшен-игр.

Игра, финансируемая и издаваемая Xbox Game Studios, выйдет одновременно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 21 октября, а также будет доступна в Game Pass с момента запуска.