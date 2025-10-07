Разработчики Ninja Gaiden 4 обещают исправить главные ошибки прошлых частей и сделать боссов действительно интересными

Команда Team Ninja поделилась новыми подробностями о грядущем экшене Ninja Gaiden 4 и рассказала, какие выводы были сделаны из опыта предыдущих игр серии. Продюсер проекта Фумихико Ясуда в интервью журналу Famitsu признал, что бои с боссами в прошлых частях часто воспринимались игроками как «стены», через которые нужно продираться ради прогресса, и пообещал, что новая часть изменит этот подход.

По словам Ясуды, над игрой активно работает режиссёр и продюсер студии PlatinumGames Юдзи Накао — давний поклонник Ninja Gaiden 2. Именно поэтому новая часть по духу ближе всего к классическому слэшеру 2008 года, но при этом предлагает куда более сбалансированные и осмысленные схватки.

Мы хотели, чтобы каждая битва с боссом приносила удовольствие, а не вызывала раздражение. Теперь каждое столкновение тщательно продумано, и сложность подбиралась так, чтобы игра была и увлекательной, и по-настоящему напряжённой.

— отметил Ясуда.

Разработчики признались, что одной из целей было улучшить темп боёв и добавить больше динамики при столкновениях с обычными противниками, поскольку именно эти моменты игроки особенно любили. Ради этого Team Ninja даже обратилась к PlatinumGames с просьбой увеличить количество массовых сражений уже на позднем этапе разработки — и, по словам Ясуды, это пошло игре на пользу.

Боссы, напротив, получили более детальную проработку: команда спорила о каждой детали и уровне сложности, чтобы добиться идеального баланса между вызовом и ощущением награды за победу.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.