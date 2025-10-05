Разработчики Ninja Gaiden 4 подробно рассказали о геймплее и сюжете игры

В ролике, выложенном в официальном подкасте Xbox, содержатся эксклюзивные откровения разработчиков Team Ninja и PlatinumGames, рассказывающие о важнейших элементах геймплея и сюжета Ninja Gaiden 4.
Ninja Gaiden 4 знаменует собой возвращение культовой серии экшенов от Koei Tecmo, теперь созданной в сотрудничестве с Xbox Game Studios. Одним из самых важных аспектов новой итерации стала разработка под руководством PlatinumGames, на счету которой такие известные экшены, как Bayonetta и NieR: Automata.
В ролике директор Team Ninja Масаказу Хираяма и продюсерPlatinumGames Юдзи Накао в деталях объясняют свой подход к созданию новой главы. В игре сохранен классический стиль современной 3D-серии, но введены важные геймплейные инновации благодаря опыту PlatinumGames в жанре экшен.
Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также будет доступна в первый день в каталоге Xbox Game Pass.
Зае*али они с этим Ниндзей. Сама по себе игра кал, прошлый ремейк игрался уныло, потому что локации были пустые, ЛВЛ дизайн строился на устаревших принципах, сюжет муть какая-то.
и тут ничего не поменялось
Так все сейчас игры такие, пустые локации с однотипно блеклыми неписями и с устаревшем геймплеем и сюжетом написанном на коленке, сейчас игры создаются по образу
Все свои усилия вкладывают в графику, которая нужна малому проценту людей
такая же дрочня как и вторая часть, которая недавно вышла на ПК и имеет ограничение в 60фпс ещё, сразу в топку
Ладно, можешь не играть.
Ну поиграй тогда ностальгию
Там мир наполнен
Ну и ладушки.
Да и ладно.
Вот и хорошо.