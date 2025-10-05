ЧАТ ИГРЫ
Ninja Gaiden 4 21.10.2025
Экшен, Слэшер, От третьего лица
Разработчики Ninja Gaiden 4 подробно рассказали о геймплее и сюжете игры

Gruz_ Gruz_

В ролике, выложенном в официальном подкасте Xbox, содержатся эксклюзивные откровения разработчиков Team Ninja и PlatinumGames, рассказывающие о важнейших элементах геймплея и сюжета Ninja Gaiden 4.

Ninja Gaiden 4 знаменует собой возвращение культовой серии экшенов от Koei Tecmo, теперь созданной в сотрудничестве с Xbox Game Studios. Одним из самых важных аспектов новой итерации стала разработка под руководством PlatinumGames, на счету которой такие известные экшены, как Bayonetta и NieR: Automata.

В ролике директор Team Ninja Масаказу Хираяма и продюсерPlatinumGames Юдзи Накао в деталях объясняют свой подход к созданию новой главы. В игре сохранен классический стиль современной 3D-серии, но введены важные геймплейные инновации благодаря опыту PlatinumGames в жанре экшен.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также будет доступна в первый день в каталоге Xbox Game Pass.

J a r v i s

Зае*али они с этим Ниндзей. Сама по себе игра кал, прошлый ремейк игрался уныло, потому что локации были пустые, ЛВЛ дизайн строился на устаревших принципах, сюжет муть какая-то.

Палыч Роков

и тут ничего не поменялось

Haliburton

Так все сейчас игры такие, пустые локации с однотипно блеклыми неписями и с устаревшем геймплеем и сюжетом написанном на коленке, сейчас игры создаются по образу

Все свои усилия вкладывают в графику, которая нужна малому проценту людей

Палыч Роков

такая же дрочня как и вторая часть, которая недавно вышла на ПК и имеет ограничение в 60фпс ещё, сразу в топку

Coo6II]eHuE

Ладно, можешь не играть.

Haliburton

Ну поиграй тогда ностальгию

Там мир наполнен

Котян Сутоевич

Ну и ладушки.

Котян Сутоевич

Да и ладно.

Котян Сутоевич Котян Сутоевич

Вот и хорошо.

