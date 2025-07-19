Разработчики Ninja Gaiden 4 показали насколько плавно происходит переключение оружия

Разработчики из Team Ninja и PlatinumGames опубликовали новый видеоролик, посвященный грядущему экшену Ninja Gaiden 4.

В ролике демонстрируется одна из основных механик игры - плавное переключение оружия. В нем можно заметить, как Якумо с легкостью переключается между двойными клинками, рапирой и боевым молотом. По всей видимости, такая «плавность» боя является основой отличительной чертой новой части, наряду с улучшенной маневренностью в воздухе позволяющей уклоняться от врагов.

В Ninja Gaiden 4, которая станет возвращением к любимому фанатами напряженному и стремительному экшену, к Рю присоединится новый протагонист - молодой ниндзя по имени Якумо. Игроков ждет трансформация оружия с помощью ниндзюцу Bloodbind, а также старые приемы, такие как Izuna Drop и Flying Swallow.

По сюжету, после воскрешения древнего врага на Токио в недалеком будущем обрушивается дождь мисама. Якумо оказывается тем, кто будет вершить судьбу города, и его судьба переплетается с судьбой Рю Хаябусы, с которым необходимо помириться.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября 2025 года для PlayStation 5, PC через Steam и Xbox Series X|S.