Разработчики Ninja Gaiden 4 показали скин Dark Dragon Descendant для Якумо

Team Ninja и PlatinumGames опубликовали новое короткое видео о грядущем экшене Ninja Gaiden 4. В ролике показан скин Dark Dragon Descendant Yakumo, которые будут доступны на старте для всех, кто оформит предзаказ на игру.

Скин, созданный по мотивам Dark Dragon, появится в изданиях Standard (70 долларов США) и Deluxe (90 долларов США). Кроме того, он будет поставляться только в цифровом виде, хотя для PS5 планируются и физические носители.

Примечательно, что в Deluxe Edition упоминается «будущий внутриигровой контент», однако никаких подробностей пока не сообщается. Что касается Deluxe Edition, то в него входит следующее: Традиционный темно-синий и легендарный скин «Черный сокол» для Рю, скины «Божественная химера» и «Мастер ворона» для Якумо, скин оружия «Клинок Архидьявола» и набор оружия «Божественная химера», 50 000 бонусных NinjaCoin, и дополнительные внутриигровые предметы.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября на PS5, Xbox Series S|X и PC.