Разработчики Ninja Gaiden 4 рассказали о дизайне персонажей Якумо и Рю

PlatinumGames опубликовала второй блог разработчиков для грядущей Ninja Gaiden 4 с участием арт-директора Томоко Нишии (Tomoko Nishii). Главной темой для обсуждения стали дизайны персонажей нового главного героя Якумо и возвращающегося Рю. Якумо был разработан с акцентом на скорость и техническое мастерство, воплощая архетип ловкости, что контрастирует с более сбалансированным подходом Рю.

Изначально разработчики планировали представить «нового мастера ниндзя» моложе возраста, чтобы придать игре более динамичный стиль. Первоначальные идеи предполагали сделать его более похожим на врага или монстра. Однако окончательный дизайн склоняется к мотиву ворона: мрачному, урбанистическому и отличному от образа сокола, связанного с кланом Хаябуса.

Важной частью дизайна Якумо стала его форма Кровавого Ворона, вдохновленная нуэ — бесформенным существом из японского фольклора, и его способность использовать трансформируемое оружие. Что касается Рю, то его внешний вид не претерпел значительных изменений, поскольку команда хочет остаться верной корням серии в нескольких аспектах. Но все же небольшие доработки делают акцент на его опыте и грубой силе, подчеркивая его узнаваемый силуэт. Находясь рядом с более молодым Якумо, Рю выделяется крепким телосложением и сбалансированным распределением характеристик.

Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября 2025 года для PlayStation 5, ПК через Steam и Xbox Series X|S.